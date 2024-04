Un nuevo escenario para el Rallye Sierra Morena

Si hay algo que ha traído consigo la cuadragésimo primera edición del Rally Sierra Morena, ha sido la capacidad que tiene Córdoba y su provincia de albergar eventos del más alto nivel rayando la excelencia. La prueba no era sencilla. Varios representantes de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se encargarían de evaluar las capacidades de la prueba para poder formar parte del Campeonato Europeo de Rallyes (ERC). Entre estos representantes se encontraban figuras tan relevantes como Mikka Anttila, copiloto con más de 200 carreras en sus espaldas en el Campeonato Mundial de Rallyes (WRC), con varias victorias en su haber, y teniendo el honor de ser el competidor con más experiencia en la historia del WRC.

Por lo tanto, en esta 41ª Edición del Rally Sierra Morena, todo debía de salir a la perfección. No cabía margen ni para un solo error, puesto que lo que estaba en juego era algo gigantesco, de niveles deportivos pocas veces vistos en la provincia de Córdoba: albergar una prueba deportiva de características continentales. No sería una edición sencilla, por otro lado. Y es que la organización tuvo que responder con celeridad neutralizando los dos primeros tramos tras un inicio accidentado, además de tener que atender a una persona que tuvo problemas de salud y que obligó a la ambulancia a tener que entrar en el segundo tramo. En la undécima especial, la organización también se vio obligada a interrumpir la actividad durante unos minutos debido a un accidente, aunque los motores volvieron a rugir poco después. No hubo ni un resquicio de duda a la hora de tomar las decisiones necesarias y, a la postre, correctas.

Esto fue bien recibido por la Federación Internacional de Automovilismo, que contaba con la preinscripción del Rally Sierra Morena en el Campeonato Europeo de Rallyes de cara a la temporada 2025. Esta preinscripción debía de tener el visto bueno del ente internacional, y la FIA no tardó en dar su veredicto. De hecho, se mostraron tan convencidos de que el Rally Sierra Morena cumplía con todas las características necesarias para albergar una prueba del ERC, que no hubo ni que esperar a la deliberación. Los delegados de la Federación Internacional de Automovilismo sellaron la confirmación en la misma ceremonia de entrega de trofeos, sobre el capó del Citroën C3 Rally2 de los ganadores, Diego Ruiloba y Ángel Vela.

De esta manera, el Rally Sierra Morena volverá a formar parte del Campeonato Europeo de Rallyes 35 años después. La última vez que se pudo presenciar algo así fue en el año 1990, cuando, tras varios años de intentos, la prueba cordobesa logró formar parte del torneo internacional. Pero la diferencia de entonces a ahora será gigantesca. En aquél ERC de 1990, un total de treinta rallyes componían el calendario continental, por lo que la participación en la prueba cordobesa fue ciertamente baja. De cara al año 2025, se espera que el ERC esté compuesto por tan solo ocho rallyes, siendo uno de ellos el Rally Sierra Morena.

Será, sin duda, uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos años en la provincia cordobesa. La 42º Edición del Rally Sierra Morena entrará en el calendario del Campeonato Europeo de Rallyes en detrimento del Rally Islas Canarias, que, por su parte, pasará a formar parte del Campeonato Mundial de Rallyes en ese mismo año 2025. Así, estas dos serán las dos únicas pruebas que representarán a España tanto a nivel continental, como a nivel internacional. El Rally Sierra Morena entra, pues, en un nuevo escenario, y aspira a convertirse, aún más si cabe, en uno de los eventos sobre los que se vertebra toda una ciudad y una provincia.