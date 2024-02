Un nadador máster pide ayuda para costear sus competiciones internacionales

La vida de un deportista está dedicada únicamente a su disciplina predilecta, más aún si compites a un grandísimo nivel para ganarte un puesto en las competiciones internacionales. A partir de ahí no solo te enfrentas a otro profesional, sino que, en este caso, saltas al agua defendiendo tanto tu persona como tu tierra de origen, que en este caso es Córdoba. Y es que Pedro Serrano, nadador del Natación Córdoba, ha llevado el nombre de la capital califal por varios puntos del globo terráqueo, hasta tal punto de que se ha subido a diferentes podios mundialistas y europeos representando a un territorio que, en este caso, no le está dando el valor requerido a unos hitos a la altura de muy pocas personas.

Por un lado, el propio nadador cordobés publicó en sus redes sociales que no ha podido estar presente en el Mundial de natación máster que se está disputando en la actualidad en Qatar por no “disponer de recursos económicos”, ya que pagó “mucha parte en Japón durante el 2023”, siendo en territorio nipón “campeón del mundo en 200 mariposa”. Para ir a esta competición internacional, Pedro Serrano tuvo que realizar un sorteo para conseguir el dinero necesario para costearse el viaje, por lo que pide “subvenciones para deportistas sénior con relevantes resultados a nivel internacional”.

Ahora, la actualidad también aprieta y el Campeonato de España de natación fondo máster llegará en poco menos de un mes y Pedro Serrano sabe que no irá a ningún lado por el coste que conlleva. Al ser preguntado por Cordópolis, el nadador de Natación Córdoba se pregunta por qué el Imdeco no saca una partida presupuestaria para las categorías másters. “Al final somos deportistas y le estamos danto tanto a Córdoba como a Andalucía un nombre. Creo que me tienen que apoyar y tampoco digo que apoyen a todos por igual sino que haya unos requisitos y una documentación sobre tus resultados. Depende de la cuantía, pues que se reparta por méritos deportivos”.

Aun así, Serrano solo quiere que haya apoyo, nada más. “Los gastos para Japón fueron cerca de 3.000 euros y realicé un sorteo que pude sacar 1.500 euros. Con eso me pude pagar casi el vuelo, pero después costéate las inscripciones y la estancia. Yo no quiero que me lo paguen, quiero un reconocimiento”. Por tanto, el deportista cordobés admite que tanto el Imdeco como el Ayuntamiento de Córdoba tienen que actuar. “A Doha no me he planteado ir porque se me iban 2.000 euros. Ahora me estoy preparando para el Nacional de Oviedo, pero necesitamos que haya una partida presupuestaria para este tipo de deportistas”, ha culminado.