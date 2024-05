Los ayuntamientos podrán optar a ayudas de 100.000 euros por los daños de fenómenos como la borrasca Bernard o el tornado de Córdoba

Los ayuntamientos andaluces podrán solicitar ayudas de hasta 100.000 euros para reparar infraestructuras públicas dañadas por fenómenos climáticos y catástrofes naturales ocurridas entre el 12 de junio del año pasado y el 9 de junio de este 2024, ya que las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de junio tras la próxima publicación de la convocatoria en el BOJA. Entre esas fechas se incluyen, por ejemplo, la borrasca Bernard que en octubre de 2023 dejó cientos de incidencias tras de sí en Córdoba o el tornado que sorprendió con rachas de viento hasta 220 kilómetros por hora a parte de la capital a primeros del pasado mes de marzo.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado en el Pleno del Parlamento de que la orden para la convocatoria de esta línea de subvenciones (Feclima) ya se ha remitido para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la previsión es que se publique la próxima semana. Tras su publicación, las entidades locales podrán presentar las solicitudes hasta el 16 de junio a través de la Oficina virtual. Los 3.500.419 euros destinados inicialmente a esta línea de ayudas se distribuirán en régimen de concurrencia no competitiva.

Nieto ha detallado que cada ayuntamiento podrá solicitar ayudas para varias actuaciones en equipamientos y servicios públicos si bien el máximo que se concederá a cada entidad local será de 100.000 euros, ya que el objetivo es llegar al mayor número posible de municipios afectados por lluvias torrenciales, tormentas, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos “que cada vez ocurren con más frecuencia”.

El año pasado recibieron estas ayudas 59 municipios andaluces para 65 actuaciones. Almería y Granada fueron las provincias donde más localidades recibieron las ayudas, 17 y 16 respectivamente. Le siguió Huelva con 11 municipios, Jaén con 9, Sevilla 3, 2 en Córdoba y 1 en Málaga.

El consejero ha alabado el aprovechamiento de estas ayudas por parte de las entidades locales y “la capacidad de los ayuntamientos para gestionar estos recursos con agilidad y eficiencia, lo que demuestra que la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, siempre es útil para la ciudadanía”. En este sentido, ha destacado que el año pasado varios de los municipios beneficiarios dedicaron estas subvenciones a la realización de sondeos para pozos o reformas en depuradores y redes de saneamiento y abastecimiento de agua dañadas para restituir el suministro de un bien tan preciado en la comunidad como el agua ante la sequía.

El titular de Administración Local ha recordado que, además de estas ayudas, la Junta de Andalucía ha aprobado un Decreto de DANA para atender daños de mayor cuantía mediante la declaración de municipios afectados por parte de la Consejería de Presidencia y la gestión de fondos para éstos por parte de la Consejería de Administración Local.

