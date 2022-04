Miles de cordobeses se van de ruta solidaria con Izán

“Los amigos de Izan nos vamos de ruta con él”. Ese es el lema por el cual el pueblo de Cabra y de muchos otros municipios cordobeses se han volcado para ayudar a Izán, un joven egabrense de tan solo ocho años que un día soñó con ser un superhéroe. Y lo cierto es que, con su coraje, fuerza y vitalidad, ya lo ha conseguido. Pese a que cuando tenía tan solo dos años, una meningitis de tipo B afectó gravemente a sus extremidades, Izán nunca dejo de soñar. Con la ayuda de su madre, Natacha, ambos conviven actualmente en su domicilio en Cabra, aunque, como bien dice el propio Izán, él cada vez es más mayor, al igual que su madre, por lo que es de imperiosa necesidad reformar su domicilio para hacerle la vida más fácil a un niño que, con tan solo ocho años, ya inspira a miles y miles de personas.

Ante esta situación, el pueblo de Cabra volvió a responder una vez más. No es la primera vez que presta ayuda al infante puesto que, en el pasado año, Francisco Arcos organizó otra actividad para ayudar a Izán y a otros muchos niños con capacidades especiales. Fue todo un éxito y, justo en ese momento, fue cuando surgió la idea de esta nueva actividad deportiva. Las necesidades del chico se van haciendo cada vez más evidentes y, ante esta situación, el pueblo de Cabra al completo se ha volcado con la causa. Antonio Marín, conserje de su colegio, José Valverde, del Club Egabro Aventuras, junto con diferentes entidades y empresas de la localidad se pusieron rápidamente manos a la obra para organizar una actividad que albergará más de diez kilómetros a lo largo de la subbética cordobesa.

José Valverde cuenta a CORDÓPOLIS el origen de esta iniciativa. “A partir de que un amigo común le regaló una silla de ruedas eléctrica a Izán, dijimos que íbamos a adaptar la parte de abajo de su casa a su vida para que él pueda ser también autosuficiente”, comenta el director del Club Egabro Aventuras, uno de los impulsores de “Los amigos de Izan nos vamos de ruta con él”. Además, añade que “el primer día que se subió en la silla le dijo a su madre, 'mamá, es que parece que vuelo'. Ahí nos saltó la chispa, y dijimos que, además de la silla de ruedas, este chico necesita que su casa esté adaptada a ella”.

Una ruta de senderismo desde Doña Mencía hasta Cabra con un gran colofón final

La actividad en sí se trata de una ruta de senderismo que tendrá lugar el próximo sábado, 2 de abril, y que partirá desde Doña Mencía, a unos trece kilómetros de Cabra. Y es que, uno de los primeros deseos de Izán tras probar su nueva silla de ruedas eléctrica fue recorrer la Vía Verde de la Subbética que une ambas localidades con sus amigos. Fruto de esta idea surgió todo. Desde el AMPA del CEIP Juan Valera se propuso que muchos de los niños de su colegio acompañasen al joven egabrense en su primera oportunidad de moverse por sí mismo, y se sacaron a la venta dorsales que llevasen a todos los participantes hasta la localidad menciana, y que permitiesen después unirse a la ruta con el resto del grupo.

Los cinco autobuses iniciales pronto se quedaron cortos. Todo su colegio quería acompañarle y, ante la imposibilidad de habilitar más autobuses, surgió la idea de habilitar unos nuevos dorsales, denominados “Dorsales de bienvenida”, que se unirán a la incursión una vez que esta llegue a la localidad egabrense. Así pues, unas mil personas se unirán a Izán en su entrada al Parque Europa, lugar donde está localizada la meta, y donde también habrán diversas actividades, carpas e invitados que animarán el ambiente y recibirán de la mejor de las maneras a todos los participantes.

Las actividades en el Parque Europa darán comienzo a las siete de la mañana, y contarán con diversos puestos benéficos con todo tipo de facilidades para los presentes: churros, café, arroz, pasteles, lomo de orza, potaje o salmorejo, todo ello acompañado de un gran ambiente musical, de diversos juegos infantiles, y de un escenario en el que actuarán diversos grupos como Tocata. Toda la organización correrá a cargo de unos doscientos voluntarios que podrán reconocerse gracias a su distintiva prenda de color amarillo, que contará con el logotipo de Batman, superhéroe favorito de Izán, y con el nombre del niño en él. Una auténtica fiesta que tendrá su punto álgido con la mencionada llegada de la incursión.

“Cabra estará para todo lo que lleve el nombre de Izán”

Toda la gente de Cabra, la comarca, y de otros muchos municipios se ha volcado con la causa, y ya ha confirmado su presencia en la iniciativa. Residentes, empresas, organizaciones y grupos sociales. Todos han puesto su granito de arena para hacer que Izán pueda cumplir su deseo de recorrer la Vía Verde con todos sus amigos. Y es que, tal y como comenta un visiblemente emocionado José Valverde, “para Cabra, Izán es su niño desde que pasó aquella desgracia de la meningitis que nos tuvo a todos en vilo. En el pueblo caló mucho que su madre estuviese durante seis meses en el hospital conviviendo con él”.

Así pues, todo está preparado ya para que el próximo sábado, Doña Mencía y Cabra sean una autentica fiesta, y acompañen al joven egabrense en su particular ruta a través de la Vía Verde de la Subbética. El Parque Europa esperará así la llegada de su particular superhéroe. Un pequeño niño de tan solo ocho años que, con su particular visión del mundo, ya es capaz de volar y de inspirar a miles y miles de personas.