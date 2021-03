Miguel Muñoz y María vencen en el inicio de las XCM Series 2021

Por fin regresa, después de un año aproximadamente, la actividad en un circuito cada vez más asentado en el calendario deportivo de la provincia. Se trata de las Diputación Córdoba XCM Series, que en 2021 tuviera comienzo el pasado sábado en la localidad de Belalcázar. Así, el municipio de Los Pedroches pone el punto de partida al ciclo de carreras, lo que sucediera con la séptima edición de la BTT Monte Malagón. La prueba cierra esta vez con 300 deportistas en liza.

El CD Gafiq Grupo Ciclista había preparado para la ocasión un espectacular recorrido de unos 50 kilómetros en el bello entorno natural de Los Pedroches. El trazado tenía su inicio en el Complejo Rural Monte Malagón y durante el mismo se produjeron no pocos cambios de posiciones de principio a fin. Pero fue Miguel Muñoz quien alcanzó la victoria. El biker del Ciclos Cabello CD completo una imponente actuación con un tiempo de 1:45:05, lo que le valió alzarse como vencedor de la general masculina y de la categoría élite. Tras él llegó el malagueño Pablo Guerrero (BMC Tbelles By Kalas) para colgarse la plata, mientras que a Francisco José Medina le correspondía una meritoria tercera posición en el podio de la general y de la categoría reina.

Mientras, en la clasificación femenino dominó una inigualable María Díaz. La biker del Bikes Armilla CD volvía a reinar en el cajón tras mandar desde el kilómetro 31. Por su parte, Beni Catalán (Costa Brava Mediterranean Food) hizo gala, una vez más, de un excelente estado de forma para alcanzar la segunda posición. Tampoco sorprendió el tercer puesto de Paqui Jiménez (Aquaslava CC), lo que le valió llevarse el gato al agua en su categoría, de máster 30.

Por categorías, a los nombrados Miguel Muñoz y María Díaz en élite, hay que añadir las victorias de Álvaro Martín (Bikes Armilla CD) y Paqui Jiménez (Aquaslava CC) y las de José Carlos Macías (Fit2bike Natural Berry-Scott) y María Isabel Salguero (Bayo Bikes) en máster 40. En máster 50 se impusieron Miguel López (Peña Ciclista Miguel López C) y María Esther García (Jarote CC), mientras que en máster 60 se hizo con el primer puesto Francisco Fernández (Catalano Faster Racing Team). Ya en inferiores, Álvaro Corbacho (Fernando Torres Probikes) y Marta Ballesteros (Desnivel Zero CDC) ganaron en sub 23, al tiempo que David Pereira (Fit2bike Natural Berry-Scott) y Carla Pérez hicieron lo propio en junior. Ya en cadete, Daniel Bayo (Bayo Bikes) y Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) cerraron el amplio cuadro de honor.

El corte de la cinta y la entrega de trofeos estuvieron bajo la presidencia del alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández. También intervino el delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC) en Córdoba, Manuel Barea, así como el presidente de la entidad organizadora, Guillermo Copé Herrador.

Después de esta primera prueba, en la clasificación de clubes se sitúa como líder el CC El Bocina, que es seguido en segunda posición por el CD San Bartolomé MTB y en tercer lugar, por el CD Kanina Bikes. La siguiente cita de la competición será la decimosegunda edición de la Media Maratón Montes Comunales, prevista para el próximo domingo y cuyas inscripciones están ya agotadas.