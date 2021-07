Isidro Callejas se luce en el TCR Spain

Todo era nuevo para el rookie cordobés Isidro Callejas. Desde el formato de carreras, ya que en el Europeo se corren dos pruebas en el fin de semana y en el TCR Spain se disputan tres, hasta decidirse las parrillas de salida a una sola sesión de clasificación (TCR Europe dos sesiones clasificatorias). Además, el hándicap más importante lo iba a tener en su montura, pues pasaba de su habitual Honda Civic Type R FK7 TCR de la competición continental, al Peugeot 308 TCR del equipo Chefo Sport.

“El Honda es un coche con el que ya me voy sintiendo más familiarizado, ya que hemos disputado tres meetings y diferentes tests con él. Pero con el Peugeot hicimos una prueba del TCR Ibérico el año pasado y no he vuelto a subirme. Trabajar en el set up del coche en los libres del meeting de competición nunca es sencillo, pero buscaremos una configuración idónea para el 308 que nos permita pelear en las carreras", comentaba en la previa del fin de semana.

Sin embargo, no iba a tardar mucho el piloto califa en mostrar destellos de su talento en el transcurso del TCR Spain. Un meeting claramente de menos a más en progresión, en cuyos entrenamientos cronometrados firmó el segundo tiempo más rápido, llevándose la pole Fernando Navarrete. En la salida de la carrera 1, Mike Halder e Isidro Callejas sorprendieron a Navarrete en la salida tomando el liderato, pero en la segunda vuelta fue éste el que le arrebató el segundo puesto al cordobés. Así, Callejas completó una dura batalla por el podio, finalizando en tercera posición.

Para la segunda carrera se invirtió la parrilla, lo que le daba la pole a Michelle Halder y una quinta posición de salida al cordobés. La misma estuvo liderada de principio a fin por Alba Cano, que tras la salida fue seguida por Mike Halder. Pero Callejas comenzó a remontar posiciones llegando a rebasar al piloto alemán y, tras pasarlo ,se lanzó a dar caza al liderato, llegando a estar a medio segundo del mismo. Pero en la segunda parte de la carrera Cano mostró un gran ritmo que le impidió rebasarla, pero obteniendo una segunda posición en el final de carrera y una nueva victoria júnior.

Finalmente, la última pasado se desarrolló sin incidentes, pues lo único destacable fue que Navarrete y Cano se quedaron clavados en la salida. Una carrera que tuvo el dominio del piloto alemán Mike Halder, mientras que Isidro Callejas replicó el resultado de la vuelta anterior, consiguiendo de nuevo un segundo puesto y una tercera victoria entre los júnior, donde mandó con autoridad.

“No ha sido un fin de semana fácil ya que estoy acostumbrado al Honda del Europeo y con el Peugeot prácticamente no había rodado. Me ha costado un poco adaptarme un poco al coche, pero hemos tenido una buena evolución durante el meeting junto a Chefo Sport, consiguiendo subir al podio en todas las carreras. Ahora toca cambiar el chip y volver a centrar esfuerzos en el europeo", afirmaba tras la competición. La siguiente cita para Isidro Callejas será en el TCR Europe entre el 30 y 31 de julio en el mítico circuito belga de Spa, en el que es el actual líder rookie. El cordobés volverá a competir en el TCR Spain en el mes de septiembre en Valencia.