Un inicio de año ambicioso para el deporte cordobés

Un nuevo año, nuevas emociones, nuevos propósitos, pero las temporadas siguen su curso. El 2022 trae consigo una oportunidad crucial para los clubes cordobeses, inmersos en sus respectivas competiciones, de dar un paso hacia adelante en busca de cumplir los objetivos propuestos a lo largo de las pretemporada durante el mes de enero. Dejando a un lado todo lo que concierne al Córdoba CF, en el apartado del fútbol, en la Reto Iberdrola, el Córdoba Femenino y el Pozoalbense deberán dar un vuelco a su actual dinámica, mientras que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad junto al Deportivo Córdoba y el Bujalance podrán dar un golpe de efecto en fútbol sala. Por su parte, el Ángel Ximénez de Puente Genil, Cajasur CBM, Deza CBM buscarán la salvación en su división, aunque el Itea Córdoba deba dar el paso definitivo en busca del ascenso. Por último, Milar Córdoba y Peñarroya vuelven a tener una oportunidad para encontrar la regularidad en baloncesto.

Primeramente, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad buscará la Copa de España en los tres últimos encuentros de la primera vuelta. La entidad dirigida por José García Román deberá recuperar sus dos encuentros aplazados, y que son claves para la Copa de España, que son ante el Levante en Vista Alegre y frente a Ribera Navarra en el Ciudad de Tudela. Por su parte, el Bujalance recibe en el mes de enero al Melistar y al filial de ElPozo Murcia, mientras que se subirá al autobús para medirse al Victoria Kent y al Nacex Alcalá. Mientras tanto, el Deportivo Córdoba hará lo propio recibiendo en Vista Alegre, con motivo del encuentro suspendido también por casos Covid-19 en su propia plantilla, al Roldán B y a La Cruz de Villanovense, mientras que se verán las caras como visitante frente a La Algaida y a El Ejido Futsal.

En lo que respecta al fútbol femenino, la primera jornada de 2022 dejará un derbi cordobés entre Córdoba Femenino y Pozoalbense en la Ciudad Deportiva blanquiverde. A partir de aquí, las pupilas de Pepe Contreras se medirán en territorio cordobés a Cacereño Femenino y Granada CF, mientras que harán lo propio como visitante ante La Solana. Por su parte, el cuadro dirigido por Ariel Montenegro hará frente como local al Betis B y a la Fundación Albacete, mientras que viajará hasta las Islas Canarias para enfrentarse al Femarguín. Centrando la mirada en el Grupo X de Tercera RFEF, los clubes cordobeses empezarán fuerte el próximo año, con una triple jornada en apenas diez días. Primeramente, Ciudad de Lucena y Córdoba B lucharán por asentarse en el play off de ascenso a Segunda RFEF. Aun así, y tras enfrentarse el cuadro blanquiverde a la AD Ceuta B, los dos se verán las caras el 9 de enero. Una vez dirimido el choque, el cuadro aracelitano se enfrentará a Recreativo de Huelva, Tomares y Utrera, mientras que los califas a Rota, Antoniano y Xerez. Entretanto, el Salerm Puente Genil se medirá al Gerena, Sevilla C, Cabecense y Los Barrios, y el Pozoblanco hará lo propio frente al Antoniano, Xerez, Conil, Gerena y Sevilla C.

Entrando en el balonmano, la disciplina femenina tiene dos dinámicas totalmente opuestas. El Itea Córdoba buscará asentarse en la parte alta del Grupo D y, para ello, se medirá a UCAM Balonmano y a Antequera Costa del Sol como visitante, y al Roquetas Bahía de Almería en La Fuensanta. Por su parte, el Deza CBM tratará de resarcirse, recibiendo en Fátima al Balonmano Ikasa y subiéndose al autobús para enfrentarse al Vino Doña Berenguela Bolaños y Core Global BM Parla. En el apartado masculino, el Ángel Ximénez de Puente Genil no seguirá su particular tramo liguero hasta el mes de febrero, mientras que el Cajasur CBM buscará ampliar su última dinámica positiva jugando en la pista cordobesa ante Eón Horneo Alicante y Trops Málaga, al tiempo que que visitará al Barcelona B en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Dentro del mundo del baloncesto, el Milar Córdoba Basket tratará de darle la vuelta a las últimas dos derrotas consecutivas que le han hecho bajar hasta la séptima posición en la Liga Femenina 2. Por ello, el cuadro dirigido por Antonio Quintero se medirá en el mes de enero a Institutos de Compostela, Mariscos Antón Cortegada y BF León como local, mientras que lejos del Colegio Cervantes lo hará frente al HGB Ausarta Barakaldo. Por su parte, el Climanavas Agrometal Peñarroya continúa como colista del Grupo D-A y tratará de hacer lo posible para salir de esta situación en el primer tramo del año 2022. Para ello, el conjunto cordobés se enfrentará en su feudo a Jaén Paraíso Interior CB y Melilla Sport Capital Enrique Soler, mientras que hará lo propio como lejos de la localidad califa ante Ecoculture Costa de Almería y CB Novaschool Rincón de la Victoria.