Gabriel Merchán, jugador de squash: “El deporte es mi vida”

Córdoba no solo es variopinta en las numerosas culturas que la forman, sino que en deporte puedes encontrar como un atleta está despegando a nivel internacional, que en baloncesto está inmerso en uno de los mejores equipos nacionales, que en el fútbol pueda congregar a más de 10.000 personas en un estadio cada dos semanas... Pero donde está dando más rendimiento es en una serie de disciplinas más minoritarias como es el caso del squash. Este es un deporte de raqueta, muy parecido al frontón, que será Olímpico en 2028 y lejos de no tener representación, el territorio cordobés tiene uno de los mejores jugadores del panorama autonómico y que ha subido escalones hasta ser un referente español. Gabriel Merchán, del Club Let Córdoba, ha atendido a Cordópolis justo antes de un entrenamiento en la única pista que existe para esta disciplina en Córdoba, ubicada en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. Entre semana, el califal alterna su labor en la cancha con su profesión de bombero. Llegó a jugar en Segunda B dentro del balompié, defendiendo los colores del extinto Granada 74, pero ahora su actualidad pasa únicamente por el squash.

PREGUNTA. Bueno, Gabriel, esta entrevista llega después de un comienzo de 2024 muy bueno. Año, como tú has dicho antes, mundialista. Imagino que ilusionante cuanto menos.

RESPUESTA. Hombre, sí, es la primera vez que voy a participar en el Mundial. Estoy muy ilusionado. La competición también ha empezado muy bien, he preparado la temporada bastante bien, espero continuar igual. Me quedé tercero en Oporto en el Máster, en el Europeo. Luego tercero también en la primera prueba del Circuito Andaluz, allí en Aguadulce. Y ahora en el territorial de Jerez, pues quedé primero. Entonces, bueno, la temporada ha empezado bien. Es muy dura porque ahora han vuelto jugadores que eran profesionales, que lo habían dejado por lesión, han estado lesionados durante un año. Han vuelto ahora al Circuito Andaluz y pues competir contra ellos me va a poner todavía más fuerte.

P. ¿Cómo empieza tu recorrido en el squash? Porque tú me has dicho antes que empezaste siendo futbolista, llegando hasta Segunda B.

R. Pues yo me lesioné cuando estaba en el Granada 74 y me iba a firmar el Granada que estaba en Segunda en aquel entonces. Me lesioné de la rodilla y, bueno, fue un paso para atrás en mi carrera deportiva en lo que respecta al fútbol. Entonces, a raíz de esta lesión, pues pasaba muchas horas en el gimnasio rehabilitando y, bueno, conocí el mundo de los bomberos porque allí los bomberos entrenaban en el gimnasio en el que yo rehabilitaba y me cambió el chip. O sea, estaba haciendo en aquel momento mi ingeniería, mi vida iba orientada un poco a terminar la carrera y mi carrera deportiva en el fútbol. Lo que pasé, claro, con esta lesión fue como un poco de estancamiento a nivel del fútbol, a nivel de seguir creciendo porque era muy joven, tenía 21 años. El chip cambió y lo orienté a una profesión que me gustaba porque la conocí y me enganchó desde el principio. Y, bueno, pues empecé a entrenar la oposición y conocí a un jugador de squash que me hizo probar este deporte y a nivel físico estaba jugando al fútbol y a la par estaba también preparando las pruebas de bombero. Entonces, físicamente estaba hecho un portento y cuando vi que en este deporte en cinco minutos estaba fundido, pues fue como decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es que estoy físicamente hecho un toro y no puedo aguantar cinco minutos este deporte? Entonces, a raíz de ahí me enganché.

P. El deporte, para bien o para mal, te ha cambiado la vida.

R. Totalmente, sí. Yo empecé con cuatro años en el fútbol, empecé a competir con cuatro añitos y el deporte ha marcado toda mi vida. He sido deportista toda mi vida. Entonces, es la línea que he seguido, no sé si para bien o para mal, pero el deporte es mi vida.

P. ¿Qué te llamó la atención del squash? Porque has hablado de ese fondo físico necesario para jugar a este deporte. ¿Qué es lo que más te llamó la atención?

R. Pues mira, yo había jugado al tenis de pequeño, que era el deporte de raqueta más conocido y sobre todo cuando yo era joven. Al frontón también había jugado, que también me gustaba. Pero es que este deporte aúna todo lo que tiene que tener un deporte de raqueta, porque es, además, muy adictivo. Es un deporte físico, técnico, te proporciona también una agilidad mental alucinante. O sea, es un deporte que te puede mantener longevo toda la vida, te mantiene muy saludable y sobre todo, a nivel técnico, pues eso te hace crecer como jugador, porque tiene tantas características técnicas que tienes que ir cogiéndolas todas y pensando muy rápido. Entonces, pues al ser tan exigente en todos estos aspectos que te he dicho y yo al ser una persona exigente, pues hace que era el deporte al que me tenía que enganchar.

P. Y es que además, si no me equivoco, empezaste un poco más tarde que lo que suelen empezar los jugadores más profesionales.

R. Empecé a competir con 35 años. Ahora veo a los chavalillos que empiezan con 9 o 10 años y van creciendo, y claro, cogen todo, tú sabes que de niño se coge todo más rápido. Entonces ellos se desplazan muy bien por la pista, el gesto técnico lo cogen mucho antes que cuando empiezan mucho más tarde, que es verdad que viene ya con vicios, como te mencionaba, del tenis, del frontón, que son gestos técnicos diferentes al squash y hasta que le coges el hilo de cómo tienes que coger la raqueta, cómo tienes que posicionarte, cómo tienes que realizar el golpeo, pues te cuesta.

P. ¿Cómo se compagina la vida de un jugador de squash en la élite con el papel de bombero?

R. Yo tengo la dificultad de que en Córdoba hay jugadores pero no de un nivel alto. Por ejemplo, en Granada y Málaga, están los que son, como te mencionaba antes, los jugadores que son profesionales y están viajando por todo el mundo y tienen ese nivel de entrenamiento que a mí me gustaría y yo aquí no puedo tenerlo. Entonces, siempre que tengo un hueco, pues intento exprimirme lo máximo que llego o lo máximo que yo considero que puedo llegar entrenando solo, de cara a que luego cuando me enfrente a ellos tengan un mismo nivel.

P. Y me has comentado también que, sobre todo los fines de semana, cuando llegan las competiciones, tienes que hacer virguerías para compaginar los turnos con los compañeros.

R. Claro, porque date cuenta que las competiciones son tres días y nosotros hacemos guardias y muchas veces trabajamos los fines de semana. Entonces, pues bueno, tengo que o realizar cambios, pedirme la guardia o pedir vacaciones. Evidentemente, dependiendo de cómo sea la competición, que hay competiciones que son, como esta última que fui a Santiago, que son cuatro días, pues claro, tienes que estar allí cinco días. Desde el viaje hasta que termina la competición son cinco días. Pero bueno, como es una pasión y nos gusta, no duele.

P. Háblame de tus dos momentos destacados, como has dicho en el vídeo, que es el Campeonato de España de Squash 57 a nivel absoluto y el Campeonato de España +40. ¿Cómo fue conseguir esos galardones?

R. Cuando empecé todo el mundo me decía que tenía cualidades, que se me daba bien este deporte. Ya te digo, me lo decía gente que llevaba jugando muchos años y yo llevaba jugando un año o dos. Entonces, cuando llega ese momento yo tenía, como te digo, 35 años y con 41 me parece, consigo el título de campeón de España con gente muy buena, que lleva compitiendo mucho tiempo y que han sido campeones de España durante muchos años. Para mí fue un torneo muy duro, sobre todo la final. Siempre recuerdas la final que había mucha expectación y ante un compañero también que era bombero canario. El partido fue tremendo, no sé duró una hora y 15 minutos, y conseguí llevarme el título de una manera muy ajustada pero cayó de mi lado.

Luego con lo que respecta al squash 57 pues fue en Cuenca. El anterior fue en Málaga y ese fue en Cuenca. Vinieron jugadores de toda España porque es un deporte que está en auge. Ahora se le ha cambiado el nombre a squash 57 por el diámetro de la bola que mide 57 milímetros. Entonces, es un deporte que está en auge sobre todo en la zona de costa de Valencia o Cataluña y aquí estamos intentando introducirlo pero con una pista pues cuesta. Volviendo a la competición, también fue un torneo bastante duro y la final fue curiosa porque jugué contra un chico que no recuerdo si era suizo o danés, que había sido profesional me parece, que llegó a ser el 87 del mundo en squash y tuvo un accidente y tuvo que pasarse al squash 57. Este partido también muy igualado. Al final era un chico que tenía 21 años yo tenía 45 o 46. Es verdad que él me ganó pero la federación rectificó y al no tener la nacionalidad española pues me dieron el título de campeón de España. La final la perdí muy ajustada pero conseguí el título porque él no tenía nacionalidad.

P. Ahora la actualidad aprieta. ¿Cómo afrontas la oportunidad del Mundial? Imagino que la ilusión estará por las nubes.

R. Yo voy a ir pensando partido a partido porque evidentemente no voy a conocer a los jugadores, sólo a los que vayamos de España. Por ejemplo, uno que es muy bueno es Nil Macarrow que es irlandés pero afincado en Málaga y es mi gran rival que todavía no he conseguido vencerle. Solo espero que no me toque muy pronto en el cuadro, que tengamos suerte en el sorteo y vaya por el otro lado del cuadro. Por otro lado, a los jugadores que no conozco pues para ellos va a ser una sorpresa enfrentarse a mí igual que para mí será extraño porque siempre enfrentarte a un jugador que no conoces pues no sabes por dónde atacarle. Entonces tanto para ellos como para mí pues será la novedad.

P. El squash es un deporte que está en auge, está creciendo muchísimo en los últimos años sobre todo a nivel internacional. Llegará a los Juegos Olímpicos en 2028. ¿Crees que crecerá en el panorama nacional?

R. El tema para que esto siga evolucionando y siga creciendo evidentemente son las escuelas. Es cierto que la televisión va a hacer mucho en el momento que sea olímpico porque vamos a estar más en los medios y una vez que la gente joven conozca un deporte pues va a hacer que sea competitivo. Esto es un deporte muy competitivo, si no eres competitivo y no te gusta la exigencia este no es tu deporte. No podemos engañar a nadie. En el momento que se metan los medios de comunicación será mejor. El Campeonato de España ya lo retransmitieron y verá la luz en los próximos cuatro años, sobre todo cuando los jugadores españoles empiecen a preparar las Olimpiadas. Ahora mismo tenemos a unos 16 jugadores que están top a nivel mundial. Lo que pasa es que algunos ya tienen ciertos años y es cierto que la gente joven viene apretando fuerte. Tenemos muy buenas escuelas a nivel nacional: tenemos una en Galicia otra en Cataluña, por ejemplo. El otro día pregunté en Santiago y habían 120 niños. Eso es el futuro y en Cataluña o Valencia también tienen otras escuelas amplias. A mi me gustaría tener una escuela pero con una pista es complicado. Tiene mucho trabajo dar a conocer a los niños este deporte y que se interesen por ello.

P. Has hablado de muchas ciudades de España pero ninguna de ellas era Córdoba.

R. A nivel de Andalucía donde más se practica es en Granada. Por ello, hay jugadores que son muy relevantes porque juegan a nivel mundial. En Málaga también hay una gran base. Ambas tienen clubes con más de 160 practicantes y aquí hemos llegado a tener unos 60, pero ahora mismo estaremos practicando unos veintitantos.

P. Y ya la última Gabriel y un poquito más mirando a tu futuro y no tanto al deporte. ¿Dónde esperas estar dentro de cinco años?

R. Yo me espero ver cómo estoy hoy. Yo siempre digo que año que se va, no vuelve. Entonces, espero estar este año como el que viene, como el que viene, como el que viene..., intentando mantenerme. Como deportista siempre quiero mejorar pero cuando uno va cumpliendo años, mejorar es muy complicado.