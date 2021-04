El cordobés Francisco Amaro, premio a la mejor tesis del mundo en Medicina del Deporte

La provincia no sólo cuenta con referentes a nivel competitivo. También tiene grandes figuras en el apartado académico, por mucho que sea en materia deportiva. De hecho, recientemente puede presumir de ser tierra natal del autor de la mejor tesis del mundo en Medicina del Deporte. Dicho logro es el alcanzado por Francisco Amaro Gahete, un joven de Fuente Obejuna capaz de superar a investigadores de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia o Alemania. Así es al recibir el prestigioso galardón que otorga la revista científica British Journal of Sport Medicine. “Imagínate la sorpresa, o mejor dicho, el sorpresón”, afirma el cordobés tras obtener tan valioso reconocimiento.

“Me enteré por el blog de la propia revista. Cuando lo vi me llevé la sorpresa de mi vida”, insiste en declaraciones al diario Ideal. Pero la importancia de este éxito va más allá que de la propia consideración por parte de British Journal of Sport Medicine, que no es poco ni mucho menos. A la consecución de este mérito ha de añadirse el hecho de que es el primer científico español que cuenta con este reconocimiento. Todo ello a sus apenas 29 años, una edad a la que sin embargo ya le da tiempo a estudiar una segunda carrera -como se suele denominar a los estudios universitarios- y ejercer, por si fuera poco, de profesor en la Facultad de Medicina de Granada.

Porque Francisco Amaro Gahete es un portento académico, quizá porque siente gran inquietud a la hora de proseguir siempre con su formación. Graduado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte, actualmente estudia Medicina. Se encuentra en quinto curso y pronto va a comenzar con las prácticas hospitalarias. Y eso que arrancó esta etapa en compaginación con la elaboración de su tesis ahora mundialmente premiada. Como quizá sea poco para él, no sólo es el alumno sino también profesor, en concreto de Fisiología en la Facultad de Medicina de Granada. Además, imparte clases en las facultades de Farmacia y Ciencias del Deporte. Sin olvidar, mientras, su trabajo como investigador -con colaboración en hasta diez proyectos en activo-.

Su tesis doctoral, galardonada como la mejor del mundo en su ámbito, tiene por título Exercise training increases levels of the anti-ageing Klotho protein: health-related cariometabolic implications. The FIT-AGEING randomized controlled trial. O lo que es lo mismo, en español, El ejercicio físico aumenta los niveles de la proteína antienvejecimiento Klotho: implicaciones cardiometabólicas relacionadas con la salud. El estudio controlado aleatorizado FIT-AGEING. El texto, que defendió en 2019, tiene un total de 18 artículos científicos en revistas de primer nivel y estuvo dirigido por los doctores Manuel Castillo y Ángel Gutiérrez del departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de Granada y del doctor Jonathan Ruiz del departamento de Educación Física y Deportiva también de la Universidad de Granada.

En su estudio, Francisco Amaro confirma que el ejercicio físico bien programado y diseñado resulta beneficioso para la salud, sobre todo en el plano cardiovascular. Del mismo modo, la práctica deportiva ralentiza el proceso de envejecimiento sobre todo si se da entre los 40 y los 65 años. Acerca del premio, el cordobés asegura que “supone un reconocimiento al arduo y minucioso trabajo llevado a cabo durante los últimos siete años por un extraordinario equipo multidisciplinar”, del cual se siente “orgulloso”. “Agradezco todo el apoyo y dedicación que me han brindado, sin los cuales la consecución de la tesis hubiera sido imposible”, añade acerca de sus mentores en sus declaraciones a Ideal. Por supuesto, alcanzado este logro no piensa en rebajar sus expectativas de crecimiento desde una vocación curiosa. “Me atrae también la idea de hacer una especialidad médica cuando termine el grado en Medicina”, advierte para concluir el joven de Fuente Obejuna.