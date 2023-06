Fran Ruiz regresa a España con el Unicaja Almería

Un cordobés de vuelta a España y un fichaje estelar para la élite del voleibol nacional. El receptor cordobés Fran Ruiz, después de unos cuantos años en el extranjero, ha decidido regresar a España, en concreto, a la Superliga, tras firmar con el Unicaja Costa de Almería, el último equipo que defendió tras sus aventuras en Chipre e Italia. Un jugador con una extensa trayectoria, tras haber pasado por equipos como el CAV Dos Hermanas, el Numancia Voley, Voleiboles Teruel, el Voley Palma o el propio cuadro almeriense, siendo además internacional con la selección española. En su palmarés figuran una Supercopa de España, tres Copas del Rey, una Superliga y una Supercopa/Copa de Chipre.

“A lo largo de mi carrera, con esta de ahora, serán tres veces las que he jugado en Unicaja, contando con las categorías inferiores y la temporada 2018-19”, recuerda Ruiz. Es por ello que “cuando me llamaron, supe que este era el proyecto, el club y el equipo perfectos para mí, sentí que era mi equipo”. Además, le tiene ganas a una Superliga que espera que sea “competitiva, que te haga ir a entrenar y a jugar sabiendo que tienes que dar tu 150%”.

Un regreso del que espera, asimismo, “que me permita seguir aprendiendo, creciendo como jugador y, sobre todo, como persona”. A ello se ha dedicado desde que fue determinante en la Copa del Rey de 2019, a balonazos para hacer de Unicaja campeón. Un año en Chipre y tres en Italia dan para mucho, por lo que “traigo un equipaje lleno de todo, de aprendizajes, anécdotas, momentos buenos, algunos no tanto… pero que al final me han hecho ser la persona que soy ahora”. Lo resume con que “me considero mucho más adulto tanto en lo personal como en mi desarrollo como jugador”.