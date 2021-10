Los favoritos no defraudan en Vista Alegre

Córdoba se convirtió en el epicentro mundial en esta disciplina durante una semana. El pádel está siendo un deporte cada vez más practicado conforme va pasando el tiempo y esta cita ha llamado la atención de numerosas personas que, incluso, se han acercado desde fuera de la provincia califal para ver un espectáculo impresionante. De hecho, jugadores del Granada CF -equipo de Primera División- han estado en las gradas de un Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre que ha podido disfrutar de dos auténticos partidazos entre cuatro parejas que son referentes dentro del ranking global. Primeramente, Andrea Salazar y Gemma Triay han aumentado su dominio en el circuito femenino coronándose frente a Ariana Sánchez y Paula Josemaría, mientras que Paquito Navarro y Martín di Nenno han hecho lo propio frente a la sorpresa de la competición, Franco Stupaczuk y Alejandro Ruiz.

Después de una semana intensa donde la capital califa ha sido el escenario predilecto por el mundo del pádel, el Open Cervezas Victoria Córdoba 2021 ha llegado a su fin con la celebración de la final tanto femenina como masculina. Por un lado, Alejandra Salazar y Gemma Triay se han alzado con este torneo ante una dupla formada por Ariana Sánchez y Paula Josemaría que plantó cara a la pareja favorita. De hecho, las aspirantes a destronar a las número uno y dos del mundo lograron hacerse con la primera manga en el tie break, pero Salazar y Triay despertaron rápidamente al ver el ímpetu y la competitividad de Sánchez y Josemaría, dando la vuelta y llevándose el partido en el segundo y tercer set (6-7, 6-2 y 6-4).

Por su parte, Paquito Navarro y Martín di Nenno han tenido un encuentro mucho más plácido, aunque no lo parecía al ver el resultado en las semifinales. Y es que Franco Stupaczuk y Alejandro Ruiz llegaban a esta gran final con la intención de dar nuevamente la sorpresa -ya que eliminaron a la pareja número uno del mundo, Alejandro Galán y Juan Lebrón, en la anterior ronda-, pero los favoritos no defraudaron y se hicieron con la corona califa en una contienda donde el andaluz y el argentino se hicieron con el primer set con relativa solvencia. De hecho, esta tendencia positiva se extrapoló en la segunda manga y aunque Stupa y Ruíz pelearon hasta el final, no fue suficiente para evitar el triunfo de Navarro y Di Nenno por un doble 6-3.