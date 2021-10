Cristina Rubio: "Los 'eSports' son más entretenimiento que competición"

Una nueva manera de comunicar y de entretener que se está afianzando entre el público joven y el que no lo es tanto. La tecnología va desarrollándose conforme el tiempo va transcurriendo a un ritmo frenético y quien no esté atento corre el riesgo de quedarse atrás. Por ello, varias empresas quieren que Córdoba sea pionera en este sector y, gracias a esto, se han realizado una serie de eventos como Eutopía Gaming para acercar este ámbito a la población. Aun así y como en cualquier disciplina, el papel de la mujer está atrasado con respecto al que cosecha un hombre, aunque hay profesionales que intentan cambiarlo como es Cristina Rubio. Además de ser profesora de Educación Primaria, Rubio es dirigente de Kumiho eSports, un club que se dedica a los deportes electrónicos en el apartado educativo y competitivo. Por ello, la especialista en los eSports ha charlado con CORDÓPOLIS en un tono sosegado y ambicioso, demostrando que le encanta compaginar sus dos profesiones y plasmar sus conocimientos.

PREGUNTA. Los eSports están en camino de aterrizar en mayor medida sobre Córdoba y se ha notado con la última edición de Eutopía Gaming.

RESPUESTA. La verdad es que sí. En Córdoba no se había celebrado nada del estilo hasta ahora y la verdad es que me parece bastante interesante para que se pueda conocer más el mundo de los deportes electrónicos.

P. ¿Cómo empezaste en este mundillo?

R. Pues fui seguidora varios años y cuando decidí entrar fue cuando vi en directo las finales de la LCS (competición europea de League of Legends) en 2018 y en 2019, las semifinales del Mundial de League of Legends. Ahí fue cuando decidí meterme de lleno.

P. Creando también un club de eSports. ¿Qué es Kumiho eSports? ¿Cómo lo definirías?

R. Es un club de deportes electrónicos, aunque no nos basamos única y exclusivamente en competición sino que también nos involucramos en otros proyectos educativos o de investigaciones. La verdad es que queremos que Kumiho sea algo más que competir.

P. De hecho en Eutopía Gaming diste un taller educativo.

R. Sí. Di un taller educativo en el que se trataron los videojuegos en el aula. Trabajo de profesora de Educación Primaria y me gusta mucho este mundo. Quise adentrar los videojuegos de esta forma porque en los ordenadores de la escuela no se puede. Aunque no se pueda hacerlo digitalmente, al menos que se haga con este tipo de material. La verdad es que va y funciona muy bien porque les motiva mucho.

P. ¿Cuáles son los objetivos del club a corto plazo?

R. Intentar tener mucha visibilidad e intentar que se conozca Kumiho no solo como un club de competición sino que también colabora en proyectos.

P. ¿Y a nivel personal?

R. En mi caso que soy profesora quiero que se trabaje mucho el tema de la educación para que verdaderamente se integren los deportes electrónicos en esta sociedad porque ya no es el tema de competición sino que puede ser un trabajo de nuestros futuros alumnos.

P. ¿Crees que los eSports saldrán a flote en Córdoba?

R. Yo creo que le va a costar unos años más porque Córdoba es una ciudad muy pequeña. Si se sigue trabajando en ello y se siguen creando eventos, posiblemente se puedan realizar cosas muy chulas.

P. Un Kumiho eSports que no solo es de Córdoba.

R. En la directiva somos dos personas de Córdoba, una de Málaga y la otra de Barcelona. Estamos por toda España. Eso ayuda a tener más seguidores porque abarcamos más zona. De hecho, no sabemos ni dónde colocar la sede (entre risas). Creo que la vamos a colocar en Córdoba por ser mayoría.

P. ¿Cómo has visto Eutopía Gaming? Un evento que ha tenido bastante respuesta incluso siendo la primera vez que se ha celebrado.

R. Me ha gustado mucho porque ha sido un evento que ha apostado por la educación. Hay otros en España que ese sector no lo están explotando. Atraer a público joven e incluso a los más pequeños, pues siempre es muy positivo. Después está la zona de las empresas, presentaciones y ponencias que también es muy interesante para que la gente conozca aún mejor este sector.

P. A parte de Kumiho y de tu papel como profesora, también has iniciado proyectos con GKR eSports con quienes compartiste casi espacio en Eutopía Gaming.

R. Manuel Fuentes, uno de los dueños de esta empresa, se puso en contacto conmigo. Estuvimos hablando, me dijo que ellos también apostaban mucho por el tema de la educación, que iban a hacer un proyecto del estilo y que si quería colaborar con ello. Yo por supuesto le dije que sí porque ni me lo pienso siempre que se trate en este ámbito.

P. ¿Crees que le ha venido bien la pandemia a los eSports?

R. Sí. Le ha venido de manera muy positiva porque durante la pandemia el entretenimiento era casi todo digital. Twitch fue la principal plataforma que hizo que los deportes electrónicos se vieran más. Los eSports están cada vez más presentes y no de manera digital sino que, en las aulas, los alumnos te hablan de equipos de eSports. Entonces sabes que aquí ha pasado algo.

P. ¿Podrían los eSports convertirse en modalidad olímpica?

R. Yo lo veo complicado. Podría ser por una hibridación. Estaría guay que se realizasen unas Olimpiadas de deportes tradicionales y otras, a parte, sobre los deportes electrónicos, pero aún está complicado este aspecto.

P. Has hablado mucho de League of Legends y se me viene a la mente otro tipo de juegos que hemos desarrollado en CORDÓPOLIS como Clash Royale o incluso FIFA, pero, ¿qué juego crees que tiene más futuro?

R. Por ahora el League of Legends porque es el que más audiencias tiene. También es verdad que puede estar Counter Strike Global Offensive o Valorant porque Riot Games (la empresa desarrolladora) le está dando muy fuerte a la hora de sacar eventos o torneos, pero el que sigue liderando es League of Legends.

P. Pasando a un nuevo tema, ¿cómo defines el papel que tiene la mujer dentro de los eSports?

R. Si te soy sincera, creo que el porcentaje es muy bajo y la visibilidad también. Sé que hay mujeres que están trabajando en ello, pero no entiendo la poca visibilidad. También te digo que la experiencia de los eSports es maravillosa, pero también agridulce porque yo he tenido problemas dentro del club porque se han realizado comentarios acerca de la mujer que dices: "¿avanzamos o no avanzamos?". Entonces a mi me gustaría que se le diese más visibilidad porque son personas normales que pueden trabajar de lo mismo.

P. También es bueno para dar esa visibilizar el papel de la mujer que haya personas como tú.

R. Tenemos pensado trabajar en un proyecto para así visibilizar a la mujer dentro de los deportes electrónicos. Estamos intentándolo. Espero también que vaya a menos porque, además, sé que en modo competición hay equipos de chicas que compiten, pero también a nivel de staff.

P. Descríbeme la industria de los deportes electrónicos para gente que no sabe ni lo que es un teclado de ordenador.

R. Pues esta destinada para aquellas personas que les encanta el entretenimiento, unido al papel de la competición porque los eSports no es solo competir, hay muchas más cosas. Es más entretenimiento que competición.