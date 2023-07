El Club de Petanca Los Califas denuncia la eliminación de las pistas principales de Poniente

Las pistas de petanca de Poniente, situadas a la espalda del Colegio Eduardo Lucena, han sufrido una importante remodelación que ha perjudicado notablemente a los miembros del Club de Petanca Los Califas. Así lo han denunciado estos mismos, al exponer en un comunicado que se han eliminado de dicha instalaciones las pistas principales, debido a que se han anexionado con el centro estudiantil.

Todo ello “sin antes darle solución y replantear la construcción de unas nuevas”, exponen en un escrito, en el que subrayan que tuvieron una reunión con Salvador Fuentes, entonces concejal de Urbanismo, y Manuel Torrejimeno, expresidente del Imdeco, en la que “se prometieron una serie de actuaciones que se iban a llevar a cabo a partir de junio”, aunque “evidentemente no se ha hecho nada y lo peor que no sabemos para cuándo y quien se hará cargo ahora de esta situación”, en gran medida porque ni uno ni otro siguen ya en dichos cargos tras las pasadas elecciones municipales.

“Somos 43 socios y con licencia federativa estamos 22, organizamos y participamos en diferentes campeonatos federados siendo un club de referencia en Andalucía”, agrega el comunicado de denuncia, detallando esa “situación lamentable para poder llevar a cabo nuestra actividad deportiva”.

Y es que la entidad necesita habilitar las pistas reglamentarias para poder organizar campeonatos. Eso sí, puntualizan que no están en contra de que “se amplíe el colegio para el recreo de los más pequeños”, aunque “las formas y no haber previsto antes la adecuación de las pistas nuevas, no han sido correctas”.