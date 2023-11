El carrusel de CORDÓPOLIS (18-19 de noviembre)

14:07 h

No es que se haya caído el rendimiento en cuanto a resultados se refiere, incluso es una buena dinámica acumular cuatro partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota, pero las dudas generadas en el duelo ante la AD Ceuta y no conseguir matar el partido en Málaga ha hecho que el ambiente no sea el de un equipo que está instaurado en posiciones de play off con un partido menos. Por ello, el Córdoba CF quiere olvidar esta incertidumbre generada por la poca contundencia en las áreas en ambos partidos y visitará el Cerro del Espino para medirse al Atlético de Madrid B.