Volver a la tendencia positiva

No es que se haya caído el rendimiento en cuanto a resultados se refiere, incluso es una buena dinámica acumular cuatro partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota, pero las dudas generadas en el duelo ante la AD Ceuta y no conseguir matar el partido en Málaga ha hecho que el ambiente no sea el de un equipo que está instaurado en posiciones de play off con un partido menos. Por ello, el Córdoba CF quiere olvidar esta incertidumbre generada por la poca contundencia en las áreas en ambos partidos y visitará el Cerro del Espino para medirse al Atlético de Madrid B.

Y es que los chicos dirigidos por Iván Ania llegan a este duelo con la oportunidad de volver a dar un golpe encima de la mesa, teniendo que sumar los máximos puntos posibles en los tres partidos que esperan en tan solo una semana gracias al aplazado frente al Atlético Sanluqueño. Por ello, el Córdoba CF aterrizará en territorio madrileño con la oportunidad de encadenar hasta cinco encuentros sin conocer la derrota antes de visitar al conjunto gaditano y recibir al Antequera CF en El Arcángel, duelo que será crucial para asentarse en la zona noble de la clasificación del Grupo II de Primera RFEF.

Para afrontar dicho duelo, el técnico Iván Ania mira de reojo tanto a la enfermería como a los sancionados. La tangana en el duelo ante la AD Ceuta dejó a un Juez Único de la Real Federación Española de Fútbol que certificó la sanción de un partido para un Calderón que se une a los lesionados Adri Castellano e Iván Rodríguez, tres futbolistas llamados a ocupar el lateral izquierdo, por lo que el preparador ovetense deberá buscar una solución. Por su parte, el parte médico del Córdoba CF dejó claro que tampoco estarían disponibles tanto Álex Sala como Kuki Zalazar, mientras que Diarra vuelve tras superar el ciclo de amonestaciones.

En cuanto a lo que el rival se refiere, el Atlético de Madrid B comenzó la temporada de la mejor manera posible, venciendo en el duelo inaugural ante el Antequera. Sin embargo, la segunda jornada trajo consigo un duelo ante uno de los 'cocos', el Málaga CF. Los colchoneros cayeron por 2-1, pero las sensaciones fueron buenas y el Málaga tuvo que depender de un gol en el descuento de Einar Galilea para llevarse los tres puntos. La AD Ceuta aprovechó para vencerles también al siguiente fin de semana, por un contundente 1-3 con doblete de Cedric Teguia, aunque los chicos dirigidos por Tevenet volverían a reivindicarse durante las siguientes tres jornadas al lograr empatar ante Real Madrid Castilla, UD Ibiza e Intercity.

Las victorias ante San Fernando CD y Atlético Baleares insuflaron oxígeno al equipo, que ya encadenaba cinco jornadas consecutivas logrando sumar, por lo que se despegaron de la zona de descenso. Sin embargo, la derrota por 2-0 ante el CD Castellón reabriría esas dudas, y Mérida, Melilla y Recreativo lo aprovecharían. Tras empatar ante los emeritenses en su propio feudo, los pupilos de Luis Tevenet caerían derrotados por 2-1 y 1-2 ante el Melilla y el Recreativo de Huelva, mandándolos así hasta el duodécimo lugar que ocupan en la actualidad, con trece puntos en su haber -uno más que el descenso- y tras acumular cuatro encuentros consecutivos sin victoria. Por tanto y a pesar de esta última racha, el Córdoba CF se enfrentará contra un conjunto que ha sido capaz de puntuar ante equipos que aspiran a estar arriba en la tabla clasificatoria. Un duelo clave en busca de despertar.