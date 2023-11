El partido que necesitaba el Córdoba CF

Comenzaba una de las semanas más importantes de la temporada y eso lo sabía el cuadro blanquiverde. El Córdoba CF encaraba el primero de los tres partidos que disputará en apenas siete días, dos de ellos ante rivales de la zona media, mientras que el fin de semana próximo recibirá al Antequera CF. Por ello, lo mejor era ir paso a paso, concentrándose en el primer envite ante un Atlético de Madrid B que, al igual que la escuadra califal, llegaba a esta contienda con numerosas bajas, no tanto por lesiones, pero sí que por compromisos internacionales. Sin embargo, los de Luis Tevenet demostraron mucha valentía, incluso siendo superiores en varios tramos a los de Iván Ania en la primera mitad, aunque la segunda dejó claro quién merecía llevarse los tres puntos.

Un encuentro que comenzó mucho mejor el Córdoba CF, dominando el esférico sin ningún tipo de miramientos y encerrando en su propio campo al Atlético de Madrid B que tenía que aguantar este tirón inicial para crecer conforme los minutos iban pasando. De hecho, las primeras llegadas fueron blanquiverdes gracias a las internadas tanto de Simo -el más activo por parte de los visitantes- y Kike Márquez, aunque tan solo un disparo exterior de Diarra inquietó en cierta manera al guardameta Gomis. Y es que el tiempo transcurría y esa superioridad terminó por desaparecer en el Cerro del Espino.

Tanto fue así que el Atlético de Madrid B fue dando pasos al frente y se mereció ir por delante en el marcador en el minuto 30 de la primera mitad, ya que gozó de la oportunidad más clara de toda la primera mitad. Un disparo lejano de Mestanza fue despejado por un Carlos Marín que tuvo que emplearse a fondo segundos después ya que el despeje cayó en las botas de un Abde que tenía toda la portería para adelantar a los suyos, pero el guardameta almeriense del Córdoba CF supo hacerse grande para realizar una meritoria estirada, manteniendo el 0-0 en la Ciudad Deportiva Civitas Wanda Majadahonda.

Sin embargo y tal y como decía Iván Ania en la rueda de prensa previa al duelo, el conjunto blanquiverde tenía que manejar las principales deficiencias de un filial para fortalecer sus virtudes, y así lo hizo. Cuando mejor estaba el Atlético de Madrid B, el Córdoba CF asestó un duro golpe a la salida de un saque de esquina. Y es que Kike Márquez puso un esférico medido al primer palo y tras una serie de rebotes, un último cabezazo de Carlos García no pudo ser repelido por un Gomis que, después de intentarlo, se introdujo el balón en su propia portería, permitiendo la ventaja blanquiverde.

El fútbol te permite esto, que de tu peor momento pases al mejor en cuestión de segundos y el Córdoba CF volvía a encontrarse dominador, más si cabe que durante los primeros instantes del duelo. Y es que esto provocó que la entidad blanquiverde llegase con más peligro hasta tal punto de que Simo recuperó en área rival, dejando un mini pase de la muerte a un Diarra que disparó a placer, pero Marco Moreno despejó en plena línea de gol. En cambio y a pesar de los intentos, los chicos dirigidos por Iván Ania no acrecentaron esta ventaja, pero se marcharon al túnel de vestuarios con una victoria mínima, aunque les servía, por el momento, sumar tres puntos de oro.

En la reanudación todo parecía mantenerse sobre el césped madrileño, como si los quince minutos del descanso no hubiera afectado en nada. El Atlético de Madrid B seguía grogui sobre el Estadio Cerro del Espino y el Córdoba CF quería aprovechar esta situación. Por su parte, el técnico Iván Ania dio entrada a Adilson Mendes para darle aún más velocidad a la banda izquierda blanquiverde y la permuta le dio la razón rápidamente, ya que el propio extremo ex del CD Badajoz marcó a placer un pase de la muerte de Diarra para acrecentar la distancia en el marcador.

Ahora, cualquier equipo dejaría de pisar el acelerador y buscaría mantener el resultado el máximo posible, pero la filosofía de Iván Ania no se lo permite. Tanto fue así que Antonio Casas aprovechó un balón suelto después de un penalti no señalado a Kike Márquez para subir el tercero merced a una preciosa vaselina. Aun así, el filial del Atlético de Madrid no quería irse sin luchar y en su primer acercamiento al área contraria durante esta segunda mitad, Carlos Puga puso un centro medido para que Diego Bri ilusionase a la afición colchonera a falta aún de 30 minutos para finalizar el encuentro.

Sin embargo, el Córdoba CF no le dio tiempo a que esa esperanza se fraguase mediante ocasiones o incluso asedio, ya que Antonio Casas, Carracedo y Adilson terminaron por decantar un choque vital para las aspiraciones blanquiverdes. En la actualidad, los chicos dirigidos por Iván Ania acumulan cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, de las que tres son victorias y la última llega justo en una semana capital donde disputarán hasta tres encuentros. Por tanto, este resultado es el que necesitaba una escuadra califal para asentar sensaciones y creerse su propio potencial.