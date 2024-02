Álvaro Rojas y Ana María Mena vencen en Belmez

Espectacular segunda cita del IX Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 2024 la que se celebró este domingo en la localidad de Belmez. Esta competición, a la que aún le restan las paradas de Cordobilla, Rute y Aguilar de la Frontera, tuvo con el VII Rally Castillo de Belmez un exigente reto al que no faltó un importante número de bikers cordobeses y de otras provincias andaluzas cercanas. Este evento estuvo organizado por el CD Lepus-Sport de manera conjunta con el ayuntamiento local y el club MTB Belmez.

A primera hora de la mañana, la zona del Castillo de Belmez, una majestuosa fortaleza situada sobre una roca de caliza desde donde se divisa la comarca del Alto Guadiato, fue testigo de las mangas de escuelas, que ofrecieron un bonito espectáculo.

Posteriormente, y ya sobre el trazado absoluto de 4,04 kilómetros, se disputó la manga central del día en la que tomaron parte los máster masculinos y todas las féminas desde cadete. Aquí la júnior femenina jiennense Ana María Mena (CC Arjonilla) se mostró intratable y sumó una nueva victoria en su largo palmarés.

Cerró la jornada la manga final con corredores masculinos de categorías cadete, júnior, sub 23 y élite. El joven sub 23 Álvaro Rojas (Klimatiza Torcaldent Makinon) fue el corredor más destacado, protagonizando un duelo espectacular junto a otra promesa del BTT como es el también sub 23 Iván Aguilera (CD Ronda Lucena).

Los ganadores por categorías fueron Darío Sánchez (CDC Agujas de Villafranca) y Paula Cárdenas (CD MTB Tortugas Cojas) en Promesa, José Carlos Agudo (Medina Bike ClimasolVidal) y Blanca García (CD Ronda Lucena) en Principiante, Daniel López y Amalia Pérez (ambos de Escuela VAS Trabuco) en Alevín, Arturo Jiménez (CD Unión Ciclista Ursaonense) e Irene López (CD FAM Bike Team) en Infantil, Antonio Carlos Pedrosa (CD BTT Villa de Benamejí) y Laura Palma (Conway CDC Trujillo) en Cadete, Esteban Martín (Conway CDC Trujillo) y Ana María Mena (CC Arjonilla) en Júnior, Álvaro Rojas (Klimatiza Torcaldent Makinon) en Sub 23, Pedro Soler (CD Unión Sportme) en Élite, Francisco Gómez (CC Ciclos Carrasco) y Cristina Humanes (CD FAM Bike Team) en Máster 30, Manuel Lucena (CD Ciclos Cabello) en Máster 40 y Francisco Cano (CD FR3 Cycling Team) en Máster 50-60.

Tras dos pruebas disputadas se mantiene en cabeza la pugna entre el CD FAM Bike Team y el CD MTB Tortugas Cojas, segundo, ambos habiendo cosechado sendas primeras y segundas plazas tanto en Montemayor como en Belmez. Se encarama a la tercera posición esta semana el CDC Agujas de Villafranca, que con 195 puntos intenta no descolgarse y seguir optando a ser primero al final de la competición. La siguiente prueba será el Tercer Rally Cordobilla, programado para el domingo 3 de marzo.