Pedro Sánchez, Juanma Moreno y un amplio aplauso a Alfonso Cabello

Hace historia una vez más. Esta vez con un éxito inigualable, por mucho que cada uno de sus hitos tenga un gran valor. Más que nada porque logra su segundo oro en unos Juegos Paralímpicos con un registro que le otorga el récord del mundo, un aspecto en el que se bate a sí mismo. Además, esta medalla es la cuarta en una edición del más importante evento deportivo del planeta y la primera máxima de España en Tokio -tal y como sucediera con Fátima Gálvez en julio-. Alfonso Cabello comienza a ser cada vez más una leyenda por encima de un referente. Motivos de sobra para recibir un amplio aplauso, también por parte de líderes políticos como los presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía, Pedro Sánchez y Juanma Moreno Bonilla.

Las reacciones al triunfo del ciclista de La Rambla no tardaron en producirse. Así, sólo unos minutos después de que el cordobés estableciera un nuevo hito en su carrera y en el panorama deportivo español, el presidente del Gobierno expresó su felicitación en redes sociales. “Enhorabuena, @cabello93! Primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de #Tokyo2020 y la cuarta paralímpica para el cordobés Alfonso Cabello, que ha alcanzado un nuevo récord del mundo en la prueba del kilómetro contrarreloj”, escribió Pedro Sánchez. El dirigente del Ejecutivo nacional concluyó con un “¡bravo!” su mensaje, similar al que en su día expuso sobre Fátima Gálvez.

También resaltó la actuación del rambleño el presidente de la Junta de Andalucía, que al igual que su homólogo a nivel nacional utilizó Twitter como vía. “El primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de #Tokyo2020 es andaluz. Enhorabuena, Alfonso @cabello93!”, señaló Juanma Moreno Bonilla, que también recurrió a la mención al deportista. El mandatario autonómico quiso destacar además el “espectacular récord del mundo en la prueba de kilómetro contrarreloj de ciclismo en pista” del pistard en los Juegos de Tokio. Su mensaje concluyó con un reconocimiento pleno al afirmar que los andaluces, al hablar como su máximo representante, están “orgullosos de ti”.

Además de Pedro Sánchez y Juanma Moreno Bonilla, otros representantes políticos no dejaron pasar la oportunidad de congratularse por el enorme éxito del ciclista de La Rambla. Sin ir más lejos, el ex alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, también se pronunció al respecto en redes sociales. El actual portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía se deshizo en elogios hacia el deportista. “Muy grande nuestro Alfonso Cabello, un éxito más, una medalla más, la primera de oro para #España en los #Paralympics de #Tokio2020. Desde el sacrificio y la honestidad nos has regalado una nueva alegría. ¡Enhorabuena y gracias, campeón!”, subrayó.