Miguel Valenzuela: “Los objetivos del mercado los hemos cumplido”

Tres fichajes que son, en cierto modo, hombre por hombre. Tres salidas, dos intuidas y otra un tanto más sorprendente. Una baja obligada pero generosa y una promoción del filial. Éste es el balance con que deja atrás el Córdoba el siempre incómodo mercado de invierno. La plantilla del conjunto blanquiverde ya es la definitiva de cara a alcanzar el objetivo marcado del retorno a Segunda A -y esto es, así, al fútbol profesional-. Una vez finalizado el proceso de reconfiguración del equipo, como es habitual, el conjunto blanquiverde explica cada movimiento. Así es por medio de una rueda de prensa que tuviera lugar este martes con intervención principal de Miguel Valenzuela, el director general deportivo de la entidad. Todo ello después de que dos de los fichajes tuvieran su puesta de largo oficial ante los medios.

En una comparecencia más escueta de la acostumbrada en los últimos tiempos, no ha querido rehusar Miguel Valenzuela ninguna pregunta. Ha estado acompañado en sala de prensa, por cierto, por el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, y por el también miembro del órgano rector, Adrián Fernández. De entrada, el director general deportivo el cuadro califal ha sido cuestionado sobre el resultado de cada uno de los movimientos realizados en enero -y en febrero en realidad-. “Nos van a aportar competitividad, que es de lo que se trata, y después cosas diferentes que el equipo no tiene ahora. Con la lamentable baja de Samuel (Samu Delgado), ganamos velocidad y profundidad”, ha subrayado acerca de los refuerzos. “Los objetivos que teníamos los hemos cumplido”, ha aseverado acto seguido.

Poco después se ha preguntado a Miguel Valenzuela por el grado de satisfacción por el hecho, por ejemplo, de no conseguir la cesión de Berto González. “Estoy más que satisfecho porque Ródenas, que era un objetivo nuestro del mercado de verano, lo hemos podido hacer ahora y porque traemos dos jugadores que vienen de competir a un nivel altísimo el año pasado en Segunda B”, ha expuesto. “Nos queda la espina de Bertín, sería ridículo no decirlo. El director deportivo del Sporting, el club, lo considera fundamental para el futuro del filial y el primer equipo”, ha proseguido en relación a la operación imposible con el canterano de Mareo. “Lo que sí teníamos claro es que el jugador, o venía al Córdoba o se quedaba allí. No nos desajusta nada”, ha zanjado. Por otro lado, el director general deportivo de la entidad ha afirmado que Diabate “ya no era objetivo”. “Dejó de serlo en verano”, ha añadido.

También se le ha interpelado, como es lógico, en relación a otros movimientos que en realidad no se han hecho. Como puede ser la ausencia de un futbolista para la zaga. “El bloque defensivo del equipo, como trabaja el equipo defensivamente, nos genera mucha confianza”, ha dicho. “Necesitamos ser fuertes defensivamente pero también ofensivamente. En el primer tramo los jugadores de segunda línea han aportado poco gol y queremos tener más”, ha explicado en este sentido. Otra cuestión ha sido por qué no se ha contratado a un delantero centro como tal. “Porque tenemos a los dos mejores nueves de la categoría. Los números lo dicen. No es una necesidad, creo que era quemar una nave. Aun así ha venido Ródenas, que les va a disputar el puesto a los dos”, ha señalado Miguel Valenzuela.

En cuanto a las bajas, el director general deportivo ha admitido la decepción causada con el fichaje de Alain Oyarzun, al que sin embargo ha dedicado palabras admiradas. “Para nosotros fue una alegría grandísima que viniese porque en Segunda B era Top. Pero lamentablemente venía a un equipo muy exigente y competitivo. No ha tenido suerte, llegó uno o dos peldaños por debajo y no había tiempo para que recuperase el nivel competitivo”, ha comentado sobre el irundarra. Así, ha querido precisar que “no ha sido culpa del chico, muchas veces las circunstancias te marcan”. Aunque el mensaje más grato ha sido para Samu Delgado, quien aceptó quedar sin licencia para posibilitar un fichaje no sub 23 debido a su lesión. “Es un tipo excelente. Lo que nos da es un nivel competitivo alto. Él sabe que los dos próximos meses no le iba a poder dar al equipo”, ha resaltado. Por último, Miguel Valenzuela ha recalcado que “no ha habido una gran inversión” en la configuración de la plantilla, que “se abarató en una cantidad importante”. Con todo, ha admitido que el conjunto blanquiverde debería “estar mejor posicionado”. “Pero ésa es la realidad del fútbol, así que lo que tenemos que hacer ahora es subir el nivel competitivo”, ha concluido.