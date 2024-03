La vigésimo sexta jornada para los cordobeses de Tercera RFEF

Jornada con más sombras que luces para los cordobeses de Tercera RFEF. Y es que solo uno ha podio ganar, aunque no es un resultado cualquiera, dado que el Salerm Puente Genil doblegó al Xerez CD, líder del grupo, para volver a recuperar la ilusión de reengancharse al play off de ascenso. Esa derrota, por contra, no la pudo aprovechar el Ciudad de Lucena, que no pasó del empate ante un Coria en descenso, por lo que se queda en segunda posición.

Asimismo, meritorio empate del Pozoblanco contra el Ceuta que deja todo equilibrado entre ambos, otros dos contendientes a la promoción. Finalmente, el Atlético Espeleño sucumbió de forma notable en la cancha del Xerez Deportivo y se complica su situación.