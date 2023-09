La selección española anuncia la convocatoria para Córdoba con las campeonas del mundo

Parece que el acuerdo ha llegado a última hora y muchas de las campeonas del mundo el pasado mes de agosto podrán volver a jugar con la elástica de la selección nacional y defender la estrella que tanto esfuerzo ha sido necesario para que finalmente llegase. La selección española de fútbol femenina ha sufrido una revolución tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la celebración por la Copa del Mundo de Sidney. Las propias jugadoras han pedido un cambio que se mantiene en transición y, en primera instancia, habían dado un ultimátum a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y advertían de declararse no convocables en caso de que esta permuta en la institución no llegase de manera total.

De hecho, 39 futbolistas hicieron esta declaración el pasado viernes, alegando que las condiciones puestas por ellas mismas no se habían cumplido y desvelaban que no iban a estar en un “entorno no seguro” de trabajo. Al ver esto, la RFEF decidió posponer la convocatoria y presentación de la nueva seleccionadora nacional, Montse Tomé, prevista para el pasado viernes, hasta un nuevo horario que finalmente ha sido ubicada este lunes, cuando el organismo federativo ha recibido la validez de las jugadoras y que así estuviesen aptas para estar presentes en las dos primeras jornadas de la Nations League -ante Suecia en Göteborg y frente a Suiza en Córdoba-.

Por tanto, Córdoba podrá ver a 15 de las 23 futbolistas que consiguieron levantar la Copa del Mundo en Sidney, aunque no estará presente Rocío Gálvez, la única jugadora cordobesa que estuvo presente en la expedición de Australia y Nueva Zelanda. Aun así, la seleccionadora Montse Tomé ha anunciado una lista compuesta por: Misa, Enith, Cata Coll, Ona Batlle, Olga, María Méndez, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Oihane, María León, Patri Guijarro, Tere Abelleira, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, María Pérez, Rosa Márquez, Athenea, Inma Gabarro, Esther, Mariona, Eva Navarro, Amaiur y Lucía García.