Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena, ante el objetivo del 'play off'

La temporada está llegando a su fin, aunque todavía haya equipos que tienen que pelear por sus objetivos en la recta final. Tras una jornada de segunda fase de auténtico infarto para muchos planteles, tanto Salerm Puente Genil como Ciudad de Lucena pelearán junto a Xerez CD y a la AD Ceuta por un último puesto en Segunda RFEF. Una campaña en el Grupo X de Tercera División que ha estado competida desde el principio hasta el fin, llegando al final de la segunda parte del campeonato con hasta tres equipos con posibilidades de ascender directamente a la cuarta categoría del fútbol español. uniéndose así al Xerez Deportivo, club que consiguió esta gesta con varias jornadas de antelación. A pesar de que estuvo con la plaza asegurada en gran parte de su encuentro, el conjunto lucentino tendrá que luchar por acceder a esta división en el play off y debutará este mismo fin de semana ante el conjunto ceutí. Por su parte y después de derrotar en la primera ronda al Pozoblanco (1-0), los chicos dirigidos por Diego Caro intentarán acceder a la final visitando al plantel jerezano.

Por su parte, el cuadro pontano tiene la oportunidad de hacer historia. Y es que el Salerm Puente Genil llegaba a la segunda fase entre los tres primeros clasificados del Grupo X-B dentro de la Tercera División y tenía la oportunidad de ascender a la Segunda RFEF por la vía rápida. Aun así, los chicos dirigidos por Diego Caro no encontraron la regularidad en el juego y, unido al déficit de puntos cosechados durante la primera etapa, se vieron obligados a participar desde la primera ronda de un play off que empezó el pasado fin de semana. De hecho, el conjunto rojillo recibió a otro plantel cordobés por un puesto en la semifinal de esta promoción. El Pozoblanco viajó hasta el Estadio Manuel Polinario después de aprovechar que el Córdoba B no podía ejercer su participación en esta competición tras contemplar que el primer equipo descendiese de categoría. Gracias a esto, los de Emilio Fajardo mostraron un buen juego sobre el verde pontano, pero el Salerm Puente Genil consiguió la victoria y ahora está a 180 minutos de una plaza en Segunda RFEF. Para ello, deberá visitar el próximo domingo el Estadio de la Juventud para verse las caras con un Xerez CD que no se sintió superior a los cordobeses en la segunda parte de la temporada.

Mientras tanto, al Ciudad de Lucena se le escapó prácticamente de las manos el ascender a Segunda RFEF por la vía rápida. La escuadra dirigida por Dimas Carrasco llegaba al final de la segunda parte de la temporada con la opción hipotética de acceder a esta categoría por la vía rápida, pero no dependía de sí mismo, ya que tenía que ganar su partido ante la AD Ceuta, como así fue (4-1), y esperar que tanto el Xerez CD perdiese ante el Salerm Puente Genil -de hecho, el conjunto cordobés le hizo el favor a la entidad aracelitana, venciendo a los jerezanos (4-1)- y que el San Roque de Lepe empatase recibiendo a un Xerez Deportivo ya ascendido. A pesar de que el resultado en el campo pontano se dio, el cuadro gaditano venció agónicamente su encuentro y mandó al play off a unos lucentinos que debutarán este mismo fin de semana ante un rival muy conocido. Y es que la AD Ceuta visitará nuevamente el Estadio Ciudad de Lucena por un puesto en la final que también busca un plantel azulillo que está, al igual que los cuatro equipos implicados, a tan solo 180 minutos del sueño.