Multitud de altas y bajas en los equipos cordobeses de Tercera RFEF

Los mercados de fichajes siguen al rojo vivo. Los equipos de las categorías superiores siguen peinando el mercado en busca de prospectos para sus plantillas, pero esto mismo también ocurre en la Tercera RFEF. Esta temporada, de nuevo, cinco equipos defenderán los colores de cinco provincias distintas de Córdoba: Córdoba capital, Lucena, Puente Genil, Pozoblanco y Espiel. El Grupo X volverá a tener mucha presencia cordobesa y, hasta que la pelota comience a rodar, los equipos se siguen reforzando en un goteo constante de movimientos para adecuar sus plantillas a una nueva y exigente temporada.

Por su parte, el Córdoba CF B ha sido uno de los equipos que más incorporaciones ha anunciado entre los cordobeses. El filial blanquiverde ha anunciado a través de sus redes sociales la promoción al equipo dependiente de dos jóvenes prometedores del Juvenil A: Bugui y Mario Gómez. El primero es un mediapunta pontano que afrontará su quinta temporada en el club califal, mientras que el portero Mario Jiménez, ya habitual en los entrenos del 'B' la pasada temporada, pasará a ser jugador de pleno derecho del equipo.

A ellos se les suma las llegadas de dos nuevos fichajes. Nacho Domínguez llega al Córdoba B procedente del Boston College Eagles estadounidense, donde ha militado las últimas 3 temporadas tras pasar por canteras como la del Getafe o la del Rayo Vallecano. El club ha indicado que es un pivote defensivo con buen manejo de pelota. A su lado estará Gonzalo Moratalla, que llega al Córdoba B tras pasar por canteras como la del Atlético de Madrid, Getafe, Rayo y Bayer Leverkusen, y es un centrocampista con buenas habilidades técnicas y asociación“.

En la pugna por ascender a Segunda RFEF estará seguro un Ciudad de Lucena que también ha anunciado multitud de movimientos en esta última semana. En el apartado de salidas, el club celeste ha dicho adiós a Raúl Pérez y a Juan Andrés, mientras que del pasado año ha confirmado la renovación del astigiano Nacho Fernández (centrocampista), así como de los cordobeses Rubén Navas (extremo) y Javi Hervás (centrocampista). También habrá caras nuevas en el Ciudad de Lucena el próximo año, y los lucentinos han anunciado la llegada de Hugo Fuentes, cordobés, procedente del CD Pozoblanco con apenas 21 años, que aportará juventud, garra y desborde para el ataque del equipo.

Otro de los que a buen seguro estará en la zona noble de la tabla será el Salerm Puente Genil, aunque lo cierto es que los pontanos no han anunciado tantas novedades como sí han hecho en Lucena. Los rojos, por el momento, en esta última semana, tan solo han anunciado la salida de Jairo Morillas, mientras que en el apartado de llegadas, el Salerm Puente Genil ha logrado hacerse con los servicios del extremo de 28 años Álvaro Torralbo, que llega procedente del Rápido de Bouzas.

Con el objetivo de la salvación, pero siempre con el sueño de aspirar a más, estará un ilusionante CD Pozoblanco, que también ha tenido movimientos de todo tipo en esta última semana. En primer lugar, los pozoalbenses han confirmado que Moli no ha aceptado la oferta de renovación, por lo que no continuará la próxima temporada. Los que sí lo harán serán David García y Migue Sánchez, que se han comprometido por una temporada más con el conjunto de Pozoblanco. Junto a ellos estará también Jesús Martín, flamante fichaje del equipo que, con apenas 22 años, llega procedente del CD Castuera para reforzar la zaga.

Por último, pero no por ello menos importante, también ha habido movimientos en el Atlético Espeleño, aunque lo cierto es que no se verán por el momento caras nuevas en Espiel. Con el objetivo de la permanencia y de seguir creciendo en el Grupo X, el equipo de Juan Carlos Quero ha confirmado dolorosas bajas. En primer lugar, Josema Ortiz no seguirá tras 3 temporadas y 68 partidos. Tampoco lo hará Álex Molina, con 4 temporadas a sus espaldas y más de 100 partidos, consiguiendo un ascenso, un subcampeonato en la Copa de Andalucía y una previa de Copa del Rey. Los mismos méritos que Molina tienen Cristian Tena y Polaco, que abandonan el club tras 5 temporadas y más de 150 partidos con ellos. De igual manera, tampoco seguirán Rafa Rojas y Sabariego.