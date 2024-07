Desde Alemania hasta Córdoba: la ciudad se prepara para soñar con España

A pesar de que la toxicidad va aumentando con el paso de los años, el fútbol no es cosa de 22 jugadores dándole patadas a un balón. En la gran mayoría de los países de Europa y en parte del mundo es el deporte rey, y no solo por la gente que lo práctica -que de hecho en muchos de estos territorios no es ni el que más licencias federativas cosecha- sino que por el sentimiento de pertenencia a un equipo o a una nación que genera. La unión de España cada vez está más fragmentada, pero cuando juega la selección siempre hay ese momento en el que parte de la sociedad grita el gol que, en este caso, le dio el pase a la final de la Eurocopa. Ya sea en Córdoba o en Alemania, los ciudadanos cordobeses quieren seguir disfrutando del balompié y ya cuentan las horas para el enfrentamiento definitivo de este domingo.

Porque sí, Córdoba estuvo representada en el Allianz Arena de Múnich para apoyar a la selección española en su encuentro ante la siempre guerrera Francia. Por un lado y tal y como publicaron los compañeros de Cordobadeporte, Miguel Arcángel Cabello y Eric Pérez estuvieron con su bandera de Almodóvar para ver como España logró el pase a la final, aunque no estuvieron solos. En otro lugar de la grada alemana, José Colacha, Manuel Carrillo y Juan Luna sacaron con orgullo el nombre de Doña Mencía en un viaje exprés para los dos primeros, mientras que el último continuará residiendo en territorio foráneo como viene siendo habitual.

De Alemania a Córdoba, donde la ciudad se está preparando para vivir algo mágico de nuevo. Y es que tanto la provincia como la capital están pasando actualmente una situación idílica con el balompié, cuando hace unos meses parecía que esta disciplina deportiva iba a pasar sin pena ni gloria por la presente temporada. Sin embargo, el ascenso del Córdoba CF despertó a una sociedad que ahora quiere seguir vibrando con el fútbol. A pesar de que el nerviosismo no es el mismo que el visto con la escuadra blanquiverde, los aficionados cuentan las horas para ver a su selección pelear por el cuarto cetro continental.

Sin embargo y tal y como pudo confirmar Cordópolis durante la jornada del miércoles, tanto el Imdeco como el Ayuntamiento de Córdoba no estudian actualmente implantar pantallas gigantes para que la sociedad cordobesa pueda reunirse en un punto en concreto, aunque no descartan que esto pueda ser una realidad en los próximos días. Aun así, haya o no haya los ciudadanos se juntarán con su familia o amigos para ver la final de una Eurocopa que sería el colofón final a una temporada histórica en clave futbolística. Aunque no olviden que pronto Córdoba volverá a tener representación en una cita mundial de la mano de los Juegos Olímpicos.