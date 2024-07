Sin pantalla gigante para ver la final de España en Córdoba, “de momento”

La ilusión que ha generado el fútbol en Córdoba durante los últimos meses parece que se está manteniendo en el tiempo y no porque el Córdoba CF haya seguido ganando -de hecho ahora mismo disfruta de unas merecidas vacaciones- sino que el balompié está sonriendo a nivel nacional. La Eurocopa está llegando a su fin y una de las principales candidatas para alzarse con el título continental sigue más que vivo para el domingo. La selección española logró derrotar a Francia en las semifinales disputadas el martes pasado en Múnich y espera rival para luchar por levantar su cuarto cetro europeo.

Ahora bien, la esperanza en el balompié que ha nacido en este tiempo ha hecho que se viva este deporte con mucha más intensidad, recordando a aquellos tiempos donde tanto el Córdoba CF peleaba por subir a Primera División -y lo consiguió en 2014- como España conseguía aquel triplete histórico de Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Ahora todo puede volver a antaño y los cordobeses están con la ilusión por las nubes, organizando ya la final del domingo para verla con sus amigos y familiares, aunque este periódico ha podido confirmar que, de momento, no la podrán ver en la calle.

Y es que las fuentes consultadas por Cordópolis confirman que tanto el Imdeco como el Ayuntamiento de Córdoba no han estudiado la posibilidad de instalar pantallas gigantes “de momento”, por lo que aunque ahora mismo no está contemplado, en los próximos días podría ser una realidad. Aun así, ciudades de otros puntos geográficos del territorio español sí que han optado por esta medida para que sus ciudadanos se puedan reunir, tal y como pasó el 16 de junio en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. En esta fecha, los aficionados al Córdoba CF pudieron presenciar el duelo de ida de la final del play off ante el FC Barcelona B, pero, por el momento, esto no se volverá a repetir.