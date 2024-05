Lucha abierta por la segunda plaza entre Lucena y Pozoblanco

Última jornada de liga en el Grupo X de Tercera RFEF y está todo abierto en la zona alta de la clasificación. Eso sí, en una pequeña batalla final interna, que puede ser determinante a la hora de afrontar el play off, dado que los equipos que estarán en postemporada ya están decididos. Y en esa lucha habrá dos cordobeses en liza. Así es, el Xerez CD celebró el pasado fin de semana su título de campeón de grupo, y por ende, de ascenso directo, ya que se sitúa con tres puntos de ventaja a falta de un partido, y con el average a su favor. Un poco más atrás, el Salerm Puente Genil es sexto, a un choque de distancia del Ceuta B, por lo que matemáticamente sería posible alcanzarle este fin de semana, aunque tendría prácticamente imposible adelantarle por la gran diferencia de goles encajados entre ambos.

Por su parte, el Córdoba B está en tierra de nadie en la zona media, mientras que el Atlético Espeleño tampoco se jugará nada al estar salvado con cuatro puntos de ventaja sobre el Sevilla C. De este modo, sí que habrá mucho en juego para el Ciudad de Lucena y el CD Pozoblanco, ya que los dos aspiran a la segunda posición. Los lucentinos son los que parten con mayores opciones, pues defienden la plaza con 63 puntos y cerrarán el campeonato regular en su feudo ante el Cabecense, ya descendido y que no se juega nada.

Por detrás marcha el cuadro pozoalbense con 62, que tendría que ganar y esperar a que los de Falete no sumen de tres, pues no les vale otra combinación de resultados. Eso sí, no solo deberá estar pendiente por arriba el cuadro de Los Pedroches, que tiene una doble pelea, tanto, como se ha dicho, para intentar dar un salto, como para evitar perder su posición actual. Y es que el Ceuta B ya no le puede alcanzar, pero sí el Xerez Deportivo que está con 61 puntos, y que será precisamente su adversario en la jornada del domingo, en este caso en suelo gaditano. Incluso, de no ganar ni Lucena ni Pozoblanco, serían los jerezanos los que se alzarían con el segundo puesto, relegando a los cordobeses a la tercera y cuarta plaza.