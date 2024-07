Iván Rodríguez, ex del Córdoba CF, se incorpora al Antequera

Uno de los artífices de que el Córdoba CF haya vuelto al fútbol profesional, a pesar de no haber sido titular indiscutible. Aun así, siempre que lo ha necesitado Iván Ania ha estado ahí, ya sea de lateral o incluso de extremo en la final del play off ante el Barcelona B tanto en la ida como en la vuelta. Uno de esos jugadores que aportan lo mismo en el terreno de juego que en el vestuario y es por eso que en su despedida todos sus compañeros tuvieron palabras de apoyo. Ahora, Iván Rodríguez no continuará en la capital califal y el Antequera CF ha aprovechado su situación para firmarle de cara a la próxima temporada.

Así lo ha anunciado el propio club malagueño en sus redes sociales, describiendo a un jugador que parte con más importancia que en la escuadra blanquiverde. “Iván Rodríguez, refuerzo de mucho nivel para la banda derecha del Antequera CF, procedente del Córdoba CF. Lateral experimentado (más de 50 partidos en Segunda División), contundente, con mucho recorrido y buen trato de balón que se suma a nuestras filas. ¡Bienvenido!”, reza el escrito del cuadro antequerano.

Aun así, no es el único jugador que ha salido esta misma pretemporada, justo después de conseguir el ascenso a Segunda División, que ha encontrado su sitio en una categoría u otra. Por ejemplo, Simo Bouzaidi vestirá los colores del Eldense, mientras que Yussi Diarra hará lo propio con los del Tenerife, aunque ambos serán rivales del Córdoba CF, a excepción de un Iván Rodríguez que, pese a no tener un gran reconocimiento deportivo durante la presente temporada, intentará ser una pieza clave en un Antequera CF que tiene como objetivo dar la sorpresa y colarse en el play off de ascenso.