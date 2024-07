Estos son los futbolistas cordobeses que han jugado en la selección española

Córdoba siempre ha sido cantera de buenos futbolistas a lo largo de la historia. Miguel Reina, Juan Verdugo, Cristobal Párralo o Paco Jémez son algunos de los nombres que retumban en las cabezas de todos aquellos conocedores de la historia del fútbol español. Y, precisamente, hay algo que los une a todos ellos y que pone en relieve el gran nivel mostrado en cada una de sus épocas: todos ellos defendieron los colores de la selección española. Hasta un total de 11 futbolistas cordobeses han logrado el mérito de llegar a debutar con la selección española absoluta de fútbol. Con motivo de la disputa de la final de la Eurocopa por parte de España, que se enfrentará a Inglaterra, Cordópolis recopila las historias de cada uno de ellos.

Manuel Polinario, 'Poli'

Manuel Polinario, mejor conocido como 'Poli', fue el primer cordobés en debutar con la selección española de fútbol. Nacido en Puente Genil, en el año 1943, tendría que esperar varios años hasta poder cumplir su sueño de debutar con la absoluta. Lo haría en un escenario emblemático, sin duda: Wembley. España se enfrentaba a Inglaterra en la Eurocopa de 1968, en una reedición de lo que se vivirá en este 2024. Finalmente, los ingleses se acabarían imponiendo por 1-0, gracias a un tanto del histórico Bobby Charlton.

Junto a 'Poli' jugarían aquél partido algunos otros hombres como Zoco, Claramunt, Canos Ferrer, Amancio o Francisco Gallego para España, mientras que por parte de Inglaterra, destacan nombres míticos como el propio Bobby Charlton, Bobby Moore, Roger Hunt, Alan Bell o Ray Wilson. Sería el único partido que 'Poli' disputara con la selección, aunque el nombre quedaría grabado en todos los cordobeses a fuego, y especialmente en los pontanos, que nombraron el estadio de la localidad en su honor. En clubes, destacaría su etapa en el Valencia, donde disputaría 235 partidos entre 1964 y 1971, anotando 21 goles y 29 asistencias, siendo campeón de Copa en 1967 y de Liga en 1971.

Miguel Reina

Miguel Reina, padre del actual guardameta Pepe Reina, es quizás uno de los nombres más sonados en el mundo del deporte cordobés. Criado en la cantera del Córdoba CF, debutó con apenas 18 años en la temporada 1964-65, con el cuadro blanquiverde en Primera División. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del FC Barcelona y, posteriormente, del Atlético de Madrid, con quienes se ganó un nombre, mostró su calidad y fue llamado por la selección. Con el Atlético de Madrid, alcanzaría una final de la Copa de Europa ante el Bayern de Múnich, pero no lograría evitar la victoria germana.

En cuanto a su trayectoria en la selección, debutaría un 15 de octubre de 1969, en un duelo clasificatorio para el Mundial de 1970 ante Finlandia. La selección española vencería por 6-0 con goles de Pirri, Gárate -doblete-, Velázquez, Amancio y Quino. Sería la primera de sus cinco apariciones con 'La Roja'. Volvería a defender los colores de la selección 1971, en un Chipre 0-2 España, mientras que a finales de ese mismo año, sumaría su tercer partido internacional en un España 0-0 URSS. En 1973 encajaría su primer gol como portero de España, en un España 3-1 Grecia, mientras que su mala actuación en su quinto y último partido (Países Bajos 3-2 España), donde se encajó un gol en propia y fue sustituido al descanso, acabó por costarle el puesto en la selección, tal y como explicó a Cordópolis en 2014.

Sebastián Alabanda

Nacido en Posadas en el año 1950, Alabanda es una de las grandes leyendas del Real Betis Balompié. Con más de 200 partidos como futbolista del conjunto verdiblanco, el futbolista maleno fue uno de los grandes artífices de la consecución de la Copa del Rey de 1977 por parte de los de Heliópolis. Sus buenas actuaciones con el Real Betis le valieron la llamada de la selección nacional absoluta en varias ocasiones, aunque su debut con 'La Roja' no se daría hasta 1976, en un partido de clasificación para la Eurocopa de ese mismo año.

En aquél duelo, España se medía a la República Federal Alemana en el Vicente Calderón. Ladislao Kubala, como seleccionador, partió con un equipo con Iribar en porteria; Sol, Migueli, Benito, Camacho, Capón, Del Bosque, Villar, Churruca, Santillana y Quini. Santillana pondría a España por delante en el minuto 21, aunque Erich Beer empataría a la hora de juego. A falta de menos de diez minutos para el final, Kubala dio entrada a Alabanda y Satústegui en detrimento de Migueli y Quini. Sería el primer y el último partido de Alabanda como jugador de España.

Juan Verdugo

Apenas dos años después del debut de Sebastián Alabanda como jugador de la selección española, le llegaría el turno a Juan Verdugo. El cordobés, nacido en Montilla y criado en la cantera del Séneca, llegaría al Córdoba CF en 1967 y formaría parte de aquél mágico grupo que lograse el ascenso a Primera División en 1971. Poco después, pondría rumbo hacia el Real Madrid, donde ganó una Liga y una Copa, y finalmente llegaría a las filas del Espanyol, donde coincidiría con otro icono cordobesista como Manolín Cuesta. Sus actuaciones en el club catalán le llevarían a la selección en 1978.

Al igual que Alabanda, Juan Verdugo tan solo sería internacional absoluto en un solo duelo. Aún con Kubala como seleccionador nacional, Verdugo sería llamado a la selección para disputar un duelo amistoso ante Noruega en El Molinón. Verdugo fue titular en el lateral zurdo durante los 90 minutos de partido, y España se acabaría imponiendo por 3-0 gracias a los tantos de Quini, Villar y Dani. Emblemas como Santillana coparía un selección histórica y de mucho relumbrón.

García Navajas

Era la época dorada del fútbol cordobés, y eso se notó en la selección española. Si en 1978 le tocó el turno a Alabanda, tan solo un año después llegaría el turno del debut de García Navajas con la selección. Nacido en Posadas, en el año 1958, García Navajas era un central contundente, que comenzó a despuntar en Linares y Burgos antes de recalar en el Real Madrid, con el que logró una Liga, dos Copas y un subcampeonato de Europa en 1981. Finalmente, Valladolid, Rayo Vallecano y Polideportivo Almería fueron sus equipos antes del retiro.

En la selección, sería en noviembre de 1979 cuando García Navajas disfrutase de su primer y último partido como internacional absoluto, aunque sí jugó en varias ocasiones con las categorías inferiores del combinado nacional. En aquel duelo absoluto, España caería por un contundente 1-3 ante Dinamarca en el Ramón de Carranza. Elkjaer-larsen -doblete- y Jörn Bertelsen marcarían para el conjunto danés, mientras que Manolo Mesa sería el único goleador del partido amistoso para España. Nombres ilustres como Vicente del Bosque, Arconada o Lobo Carrasco componían aquella selección.

Cristóbal Parralo

El prieguense es uno de los cordobeses que más internacionalidades ha acumulado a lo largo de su carrera deportiva, con un total de seis. Nacido en 1967, Parralo se crio en las categorías inferiores del FC Barcelona, llegando al filial en la campaña 1986-87. Tan solo una temporada después alcanzaría el primer equipo culé, siendo importante para los blaugranas consiguiendo una Recopa y una Copa del Rey. Tras un breve paso por el Oviedo y el Logroñés, volvería al FC Barcelona en 1991 para lograr una Liga, una Supercopa y una Copa de Europa. Tras ello, Oviedo, Espanyol y PSG serían sus últimos equipos, logrando una Copa del Rey con los pericos y una Intertoto con los franceses.

Con la selección, el papel del prieguense también fue destacado, llegando a enfundarse la zamarra roja en un total de seis ocasiones. Su debut como jugador de la selección española se produciría en 1991, en la victoria española ante Uruguay (2-1) en Oviedo. Tras ello, volvería a la selección meses después, para un duelo clasificatorio ante Francia que acabarían llevándose los galos (1-2). Ya en la temporada 1992-93, volvería al combinado nacional para dos amistosos (1-0 ante Inglaterra y 1-1 ante México), y marcaría su primer y único gol internacional en la goleada (5-0) ante Lituania. Su último partido con la selección sería una derrota (1-0) ante Dinamarca.

Toni Muñoz

Nacido en 1968 en Córdoba, el lateral izquierdo es el futbolista nacido en Córdoba con más partidos en la selección española a sus espaldas -diez-, tan solo por detrás de Paco Jémez, nacido en Las Palmas pero cordobés de adopción. Toni Muñoz se crio en las categorías inferiores de la AD Naranjo y del Córdoba, llegando a jugar 22 partidos en Segunda División B con los blanquiverdes antes de que el Atlético Madrileño pusiera sus ojos en él y lo fichase en 1988. Tras solo una temporada en el filial, Muñoz subió al primer equipo, donde se mantuvo durante 11 temporadas, con un total de 251 partidos, 2 goles, y un palmarés de 3 Copas del Rey y una Liga.

Con la selección española, el cordobés disputaría su primer partido en 1992, en un partido amistoso ante Estados Unidos (2-0), compartiendo zaga con jugadores como Hierro o Sanchís. Volvería a enfundarse la elástica nacional en septiembre de ese mismo año, en otro amistoso ante Inglaterra (1-0), antes de participar en los partidos clasificatorios ante Letonia (0-0), Irlanda del Norte (0-0, fue expulsado) y Letonia de nuevo (5-0). En su siguiente partido, ante México, anotaría su primer gol internacional, de penalti, (1-1), mientras que completaría sus intervenciones internacionales ante Dinamarca (1-0), Irlanda del Norte (3-1), Chile (2-0) y Albania (1-5). De hecho, ante Albania también anotaría gol para despedirse de la selección.

Paco Jémez

Nacido en Las Palmas, pero cordobés de adopción, puesto que esta circunstancia tan solo se dio porque su padre se encontraba en la isla trabajando de modo temporal. Paco Jémez es uno de esos cordobeses ilustres y reconocidos ya no solo en la provincia, sino en toda España. Se crio en la capital y dio el salto al Córdoba en la temporada 1988-89, manteniéndose con los blanquiverdes tres temporadas en Segunda División B hasta pasar al Real Murcia en Segunda. Tras ello, el Rayo Vallecano, de Primera División, lo fichó, y una temporada después daría el salto al Deportivo de La Coruña, donde se mantuvo cinco años. Tras ello, seis temporadas en el Zaragoza le abalan, antes de retirarse en 2004 en el Rayo Vallecano.

El palmarés de Jémez es amplio, con 269 partidos en Primera División, más de 522 a lo largo de toda su trayectoria deportiva, y 7 tantos en su casillero, así como 3 Copas del Rey y una Recopa en su palmarés. Con la selección, Jémez debutó durante su etapa en Zaragoza, en 1998, en un España 1-0 Rusia amistoso. Repitió dos meses después ante Italia (2-2), antes de participar en el partido clasificatorio ante San Marino (0-6) 6 el amistoso ante Croacia (3-1).

La 1999-00 fue la más prolífica para él en cuanto a internacionalidades, con un total de 12 partidos con la selección: siete amistosos (Polonia 1-2 España, España 0-0 Brasil, España 0-2 Argentina, España 3-0 Polonia, Croacia 0-0 España, España 2-0 Italia y Suecia 1-1 España). Además, también participó en los duelos clasificatorios ante Austria (1-3) e Israel; en la Eurocopa del 2000 ante Noruega (0-1) y Serbia y Montenegro (3-4), así como en la derrota de los cuartos de final ante Francia (1-2). Sus últimas apariciones con la selección serían en la 2000-21, en el duelo clasificatorio ante Bosnia (1-2), así como en los amistosos contra Alemania (4-1), Países Bajos (1-2), Inglaterra (3-0) y Japón (1-0), siendo este último el primer y último partido oficial de la selección absoluta masculina en Córdoba hasta el momento.

Rocío Gálvez

Es la única futbolista femenina cordobesa en debutar con la selección absoluta, así como la primera que lució la elástica del combinado nacional en El Arcángel. En clubes, tras despuntar en el Sevilla en 2013, el Atlético de Madrid la fichó, pasando posteriormente por Real Betis y Levante UD antes de recalar en el Real Madrid, equipo en el que se encuentra en la actualidad. Más de 200 partidos en Primera División le avalan, habiendo disputado también la Champions Femenina tanto con el Real Madrid como con el Atlético de Madrid, y habiendo anotado un total de 23 tantos a lo largo de su trayectoria deportiva.

Con la selección, Rocío Gálvez debutó en el combinado nacional en 2019, en un torneo amistoso disputado en Chipre en el que se alzó vencedora tras imponerse a República Checa e Italia, levantando así su primer título internacional con España. También fue una habitual de las categorías inferiores, y ha sido la última jugadora cordobesa en enfundarse la camiseta de la selección en El Arcángel. Es una habitual de las convocatorias de la selección en la actualidad, y logró alzarse con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, un hito histórico para el fútbol cordobés e internacional.

Antonio Blanco

Nacido en Montalbán, en el año 2000, Antonio Blanco es una de las grandes promesas -y ya realidades- del fútbol español. El mediocentro cordobés, criado en la cantera del Séneca, hizo el salto a las categorías inferiores del Real Madrid, donde fue escalando categorías hasta llegar a debutar en el primer equipo blanco de la mano de Zinedine Zidane. Poco después, salió cedido al Cádiz CF y al Deportivo Alavés, antes de que los vitorianos se hicieran con el centrocampista en propiedad por un montante total cercano a los 4 millones de euros. En la actualidad, la Fiorentina ha mostrado su interés en el jugador, por el que el Alavés pide 15 millones de euros.

Con la selección, Antonio Blanco debutó tras pasar por todas las categorías inferiores del combinado nacional. Sería en junio del 2021, aún en plena pandemia por la COVID-19, cuando Luís de la Fuente tuviese que llamar a la práctica totalidad de la selección sub 21 para disputar el encuentro de la selección absoluta ante Lituania. La Roja se impondría por 4-0, y Antonio Blanco saltaría al terreno de juego en el minuto 53 de partido, sustituyendo a Zubimendi.

Alfonso Pedraza

El último en debutar. Alfonso Pedraza, nacido en San Sebastián de los Ballesteros en 1996, es hasta el momento el último jugador español en enfundarse la camiseta de la selección española. Tras despuntar en el Séneca, Pedraza se unió al juvenil del Villarreal CF con 15 años, y en 2015 fue ascendido al Villarreal C. Poco después haría su debut en el Villarreal B, también en 2015, lugar donde se haría un hueco y llamaría la atención de la selección sub 21, que no dudaría en convocarlo. Ese mismo año, Marcelino García Toral se fijaría en ese joven lateral zurdo del Villarreal B para convocarlo con el primer equipo, debutando en Primera División ante el Valencia. Sería posteriormente cedido a equipos como Lugo, Leeds United, Deportivo Alavés y Real Betis Balompié antes de asentarse, desde 2020, en el Villarreal.

En su palmarés cuenta con el honroso hecho de ser el primer futbolista cordobés en ganar la UEFA Europa League, lograda en 2021 con el Villarreal. Con la selección, Pedraza fue convocado de urgencia tras la lesión de Alejandro Baldé en 2023. Era un partido de clasificación para la EURO2024, y España se enfrentaba a Noruega. Gavi puso por delante a 'La Roja' en el 49, y Pedraza haría su debut con la selección en el minuto 71, sustituyendo a Ferran Torres. Curiosamente, esa EURO2024 es la misma que tiene ahora la selección frente a ella para vencer. Tan solo la final ante Inglaterra determinará si se alza con el cuarto entorchado europeo.