Emilio Fajardo: “Hemos sido el equipo revelación de la categoría”

El Pozoblanco afronta el play off definitivo en busca del ascenso a Segunda RFEF, en el que peleará ante un Salerm Puente Genil que no pudo acceder a dicha división de manera directa en la fase anterior. Eran dos las plazas que daban el ascenso directo a la cuarta categoría del fútbol español, y esas las agarraron con firmeza el Xerez DFC y el San Roque de Lepe respectivamente. En el grupo intermedio, Pozoblanco y Córdoba B pugnaban por las dos primeras plazas que le dieran derecho a disputar esta promoción con los equipos que no consiguieron el ascenso directo. Y lo cierto es que las dos plazas para esta definitiva fase las consiguieron Utrera y Córdoba B, tras realizar una segunda fase brillante. Sin embargo, el hecho de que el primer equipo blanquiverde acabase descendiendo a Segunda RFEF propició que su filial se quedara fuera de la pelea. En esa tesitura aparecía el Pozoblanco, que acabó la segunda ronda como tercer clasificado y aprovechó esta situación para conseguir la segunda plaza y acceder a estas eliminatorias. En ellas se encontrará con un viejo conocido al que ya se enfrentó en la fase regular: el Salerm Puente Genil.

Su entrenador, Emilio Fajardo, afronta con una gran ilusión este play off y afirma que “estar aquí ya es un auténtico éxito, más cuando nuestro objetivo era conseguir la salvación”. “Hemos sido el equipo revelación de la categoría y estamos aquí por méritos propios”, reconoce el técnico, que piensa que “la motivación para un entrenador es sencilla en estos casos, porque el futbolista sabe lo que se juega”. “La ciudad entera se vuelca con nosotros en el día a día, no solo el día del partido”, afirma Fajardo.

Asimismo, el preparador sostiene con contundencia que “un play off es diferente a la liga regular”, en referencia a que el rival es un oponente de sobra conocido, pues se han enfrentado en dos ocasiones durante la fase regular, con un resultado de empate a cero en el Manuel Polinario y de 1-1 en el municipio de la comarca de Los Pedroches.

En este caso, la eliminatoria se disputará a partido único en el municipio pontanés, por aquello de que los de Diego Caro llegan a este play off desde la fase de ascenso, por lo que cuentan con esa ventaja. Sin embargo, Fajardo confiesa que “la clave estará en los pequeños detalles y en equivocarnos lo menos posible”. Al mismo tiempo dedica grandes palabras hacia su rival. “Solo puedo decir cosas buenas. Tienen un gran cuerpo técnico y es un club que cada día se va consolidando y va más, además de tener un equipazo para luchar por estos objetivos”.

El técnico reconoce que le gustaría jugar una eliminatoria tradicional, es decir, "jugar a ida y vuelta como siempre ha sido, pero las circunstancias son las que son y hay que amoldarse”. Por último, asegura que “será un duelo muy bonito entre dos equipos que van a disfrutar mucho esta eliminatoria”.