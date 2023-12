El fútbol cordobés: de menos a más en rendimiento

De poco importa lo que ahora mismo está sucediendo en lo que a resultados se refiere si no se mantiene o se cambia en los próximos meses, pero es cierto que el fútbol cordobés ha crecido conforme las jornadas han ido pasando hasta tal punto de que varios equipos pueden ascender de categoría al final de la presente temporada. Por un lado, el Córdoba CF es el máximo representante de los clubes califales dentro del fútbol nacional, mientras que, dos escalones por detrás, se encuentran compitiendo en Tercera RFEF tanto el Córdoba B como el Ciudad de Lucena, Pozoblanco, Atlético Espeleño y Salerm Puente Genil.

Y es que el Córdoba CF es el líder cordobés como de costumbre. La escuadra blanquiverde marcha en cuarta posición del Grupo II de Primera RFEF después de encadenar diez jornadas sin conocer la derrota, lo que le ha valido para disipar las dudas del inicio de temporada. Una incertidumbre que llegó de la mano de las tres derrotas en las cuatro primeras citas del campeonato regular, incluso catalogando como fracaso por ciertos aficionados a una plantilla que, conforme han ido pasando los duelos, ha demostrado que son capaces de luchar contra los mejores planteles de la categoría, Castellón e Ibiza incluidos.

A partir de aquí, para encontrar un equipo califal es necesario bajar dos escalones hasta la Tercera RFEF, aunque esto, que se ha repetido en los últimos años, podría desaparecer gracias al trabajo de varios clubes. Por un lado, el Ciudad de Lucena marcha líder del Grupo X, aventajando al Xerez CD en tres puntos, eso sí, el conjunto jerezano con un partido menos, pero sí que mandando un mensaje claro: que su proyecto está más vivo que nunca y ha conseguido la regularidad temporada tras temporada de estar ocupando siempre posiciones de la zona alta de la clasificación regular.

Por su parte y convirtiéndose en la gran sorpresa de la competición, el Pozoblanco ha logrado alcanzar un nivel no antes visto por territorio vallesano hasta tal punto de que se ha convertido en una alternativa a Ciudad de Lucena y Xerez CD para la primera plaza. Los chicos dirigidos por Antonio Jesús Cobos tenían la oportunidad de dar un paso al frente en su enfrentamiento ante el Bollullos y, de hecho, consiguió la quinta victoria consecutiva, siete jornadas sin conocer la derrota y escaló hasta la tercera posición del Grupo X de Tercera RFEF, trayendo la ilusión a sus aficionados antes del parón navideño.

Entretanto y fuera de las posiciones de play off, aunque en la pelea por seguir soñando con el ascenso a Segunda RFEF se encuentra el Córdoba B. El filial blanquiverde se encuentra en un gran momento, acumulando cuatro jornadas sin conocer la derrota de las que tres son victoria, lo que le ha permitido llegar a la sexta posición y situarse a tan solo un punto de la promoción. Aun así, los chicos dirigidos por Diego Caro tienen margen de mejora y su crecimiento es progresivo conforme las citas van pasando, por lo que no pueden ser descartados en la lucha por las primeras posiciones.

Asimismo y en esta misma zona está presente un Salerm Puente Genil que también está más que capacitado para meterse dentro de la zona de promoción. Aun así, su irregularidad actual no le permite luchar por objetivos más ambiciosos, ya que, de las últimas tres jornadas, solo dos victorias han sumado, mientras que los empates y las derrotas han colmado sus estadísticas. En cambio, su proyección y crecimiento también le hace estar a tan solo dos puntos del play off, por lo que en 2024 tiene la oportunidad de dar un paso al frente para ascender a Segunda RFEF.

En último lugar y no menos importante se encuentra el Atlético Espeleño, un equipo que se está consolidando en el quinto escalón del fútbol nacional y cuyo objetivo principal, que no es otro que la salvación, está en camino de conseguirlo. El conjunto de Espiel ha despertado después de un tramo donde las dudas han surgido, pero la tranquilidad y el trabajo no se han negociado para volver a la senda de la victoria. Gracias a estas dos jornadas sin conocer la derrota, el cuadro cordobés ha aumentado la distancia con el descenso y ahora mismo está en una zona cómoda, aventajando al décimo sexto clasificado en cuatro puntos.

Por otro lado y como único representante cordobés en las tres primeras categorías del fútbol femenino a nivel nacional, el Córdoba Femenino también ha ido creciendo conforme las jornadas han ido pasando. El conjunto femenino tenía que adaptar las piezas de su nuevo proyecto tras el descenso a Segunda RFEF y esto costó unos cuantos puntos en el inicio del campeonato regular. Pero, a partir de ahí, las chicas dirigidas por Antonio Serrano se asentaron en la competición y poco a poco fueron consiguiendo unos resultados más que aceptables, a pesar de que se han ido al parón navideño después de tres encuentros sin conocer la victoria. Ahora, la escuadra blanquiverde está en esa zona entre el descenso y la tranquilidad, con la oportunidad de dar un paso al frente en las primeras jornadas del 2024.