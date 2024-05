El turismo extranjero tiró de la ocupación en marzo en los apartamentos turísticos de Córdoba

El turismo extranjero tiró de la ocupación en los apartamentos turísticos de Córdoba durante el mes de marzo, paliando la caída del turismo nacional, que se vio probablemente afectado por las lluvias que afectaron especialmente a la Semana Santa.

No obstante, los datos de viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos (no confundir con los pisos turísticos) siguen batiendo récords mes a mes, cada vez que se publican los datos turísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Córdoba los apartamentos turísticos ya llevan dos ejercicios superando los registros de antes de la pandemia y son el alojamiento que mejor ha capeado la crisis del turismo postcovid, en parte porque su oferta ha crecido a un ritmo mucho mayor que los hoteles.

Así, en marzo, el número de viajeros que optaron por esta modalidad de alojamiento fue de 15.410, frente a los 12.406 que lo hicieron en el mismo mes de 2023. El resultado de este incremento fueron 15.410 pernoctaciones frente a las 12.406 de marzo de 2023.

La mayor parte de estos viajeros que se alojan en apartamentos turísticos lo hacen en Córdoba capital, que el mes de marzo alojó en esta modalidad de hospedaje a un total de 6.269, frente a los 5.948 de marzo de 2023, el anterior récord para este mes.

No obstante, la estancia media sube a nivel provincial (se va por encima de las dos noches por turista), pero no en la capital, donde está en 1,8 noches. En esto tiene que ver el hecho de que en Semana Santa subió el turismo rural, donde las estancias son más largas y donde no afectó tanto el efecto lluvia de la última semana de marzo.

Los datos hay que valorarlos en base a la oferta hotelera, que también ha crecido. En 2019 había 52 apartamentos turísticos en la provincia, frente a los más de 70 que hay en la actualidad, según el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

La llegada de turistas internacionales a Andalucía se incrementa un 19,8% en marzo

Andalucía recibió un total de 960.232 turistas internacionales durante el mes de marzo, lo que supone un incremento del 19,79% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.460,92 millones, un 47,6% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de marzo en la región de la serie histórica..

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 153 euros en marzo, un 6,61% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 9,94 día en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.521 euros, un 23,22% más que en marzo del año anterior.

En lo que va de año hasta marzo, 2.352.629 turistas han visitado Andalucía (+18,74%) y han dejado un gasto en la región de 3.338,11 millones de euros (+39,88%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 24,31% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (21,21%) y Andalucía (15,13%).