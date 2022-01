Empate amargo para el Córdoba B

El fútbol deja atrás ese periodo navideño donde la mayoría de las competiciones han sufrido un parón para que los deportistas puedan disfrutar de estas fechas tan señaladas con sus seres queridos. Aun así, el periodo laboral vuelve más fuerte que nunca y las entidades implicadas en los campeonatos ligueros se juegan prácticamente todos sus objetivos a partir del mes de enero. Por ello, lo necesario es retornar al trabajo con la mayor intensidad posible, tal y como había logrado hacer el Córdoba B en los primeros 80 minutos. El filial blanquiverde ha conocido el sabor amargo de lo que significa este deporte, ya que dominó en su totalidad su primer choque del año ante una AD Ceuta B que en el tramo final de la contienda empató el partido gracias a una indecisión defensiva local.

Los chicos dirigidos por Diego Caro comenzaron el partido totalmente enchufados, sabiendo que esta dinámica negativa -acumulando tres encuentros sin conocer la victoria- había sido cosa puntual y del pasado. Por ello, los blanquiverdes pisaron el tapete de la Ciudad Deportiva con la intención de conseguir una victoria muy importante. De hecho, Rober asestó un duro golpe al conjunto visitante, ya que mandó al fondo de la red caballa el balón cuando solo habían transcurrido cinco minutos en el luminoso. A partir de este crucial tanto, el encuentro se emparejó de tal manera que ambas escuadras intentaron dominar el esférico sin éxito, solamente el cuadro local gozó de un último acercamiento para acrecentar la ventaja en el marcador, pero finalmente ambos equipos se fueron al paso por vestuarios con la victoria momentánea de los califas.

En la segunda mitad no varió la tónica con la que transcurrió la mayoría de la primera. Ambos conjuntos se encontraban muy parejos bajo el manto de lluvia y frío que arreciaba la Ciudad Deportiva. Aun así, el cuadro dirigido por Diego Caro parecía con un poco más de intención para hacer el segundo y así sentenciar de una vez el encuentro, pero las ocasiones claras no terminaban de llegar. Por su parte, el AD Ceuta B tampoco daba el partido por perdido, logrando incrementar la intensidad en el tramo final del choque y finalmente pudo evitar la derrota ante un superior plantel local, ya que aprovechó una indecisión blanquiverde atrás para imponer las tablas en el luminoso. Gracias a este empate, el Córdoba B se irá a este mini descanso -tras suspenderse el partido de este domingo ante el Ciudad de Lucena- encadenando cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria y viendo peligrar su puesto en el play off a Segunda RFEF.