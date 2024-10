El cordobés Andrés Cuenca debuta con el primer equipo del FC Barcelona

De esos días que por unas cosas u otras no lo olvidarás. Si es cierto que el sueño de cualquier futbolista es poder llegar al fútbol profesional. Nada más. Dedicarte a uno de tus hobbies favoritos y eso no es nada fácil. Si se tiene la oportunidad, no hay que dejarla escapar, pero si eso ya es verdaderamente complicado, llamar la atención de uno de los mejores clubes a nivel mundial y poder defender sus colores con apenas 17 años. Una locura que ha conseguido un futbolista de Adamuz que ya ha podido probar la dulce miel de este nivel e incluso en la Champions League.

Y es que Andrés Cuenca no olvidará fácilmente el 1 de octubre de 2024. Ha sido el día en que, con el '39' a sus espaldas, ha hecho su debut oficial con el primer equipo del FC Barcelona. Nada menos que en la Champions League, en una victoria por 5-0 ante el Young Boys en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de Liga.

Su debut se produjo en el minuto 84, cuando entró en el campo sustituyendo a Iñigo Martínez, autor de uno de los goles. Durante los minutos que ha estado en el campo, Andrés Cuenca ha hecho de pareja de central con Jules Kounde.

Azulgrana desde 2019

Andrés Cuenca llegó al FC Barcelona en 2019 procedente del Sevilla. Central zurdo, con buena salida de balón, desplazamiento en largo y contundente al corte, es un futbolista de la generación del 2007, como Pau Cubarsí. Pese a tener ficha de Juvenil, esta temporada ha debutado con el Barça Atlètic y ha jugado los cinco partidos de Liga con el filial, todos como titular. También es internacional sub 17.