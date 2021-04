Córdoba B y Pozoblanco mantienen sus buenas rachas

Este fin de semana se ha celebrado la cuarta jornada de la segunda fase de Tercera División, que sin duda ha vuelto a estar marcada por los aplazamientos de dos de los partidos en los que los clubes cordobeses estaban inmersos. Tanto Salerm Puente Genil como Ciudad de Lucena han tenido que aplazar los duelos ante Xerez Deportivo y Xerez respectivamente. En el caso de los aracelitanos, el de este fin de semana es el tercer partido de esta segunda fase -solo se han jugado cuatro- que no pueden disputar en la fecha prevista. Los equipos cordobeses que sí han podido celebrar sus partidos tal como estaba previsto han sido el Córdoba B, que ha recibido al Atlético Antoniano; y el Pozoblanco, que ha recibido a Los Barrios. Ambos han vencido.

El Córdoba B sigue con su racha triunfal

El Córdoba B ha vuelto a ganar este domingo1, y ya van cuatro victorias seguidas, al Atlético Antoniano por 3-1 y se mantiene líder de su grupo a falta de dos jornadas para el final de la segunda fase. El filial cordobesista arrancó el partido con dominio del balón y de las ocasiones, pero poco a poco los visitantes se encontraban mejor y el choque se igualaba. El primer gol llegó en una jugada desafortunada en la que el portero local introdujo el balón en su propia portería, por lo que los sevillanos se pusieron por delante. Pero apenas unos minutos después y justo antes del final del primer tiempo, Ricardo Visus logró el 1-1 con el que se llegaría al descanso.

En el segundo tiempo, el cuadro blanquiverde salió decidido a por la victoria y las llegadas a la portería visitante se sucedían con el paso de los minutos. Sin embargo, no fue hasta el minuto 60 cuando Diego Domínguez -que suma ya 15 goles- puso el 2-1 en el electrónico. En el minuto 83 llegó la sentencia con un gol de Alejandro Marín que puso el definitivo 3-1 en el marcador. Con este resultado se llegó al final del partido, y el Córdoba B logra así mantener su pleno de victorias en esta segunda fase, en la que además ha logrado anotar trece goles por solo tres recibidos. En la próxima jornada viajará hasta Rota para enfrentarse al equipo gaditano, si bien ya tiene asegurada su plaza en el play off de ascenso a Segunda RFEF.

El Pozoblanco remonta para ganar ante Los Barrios

El Pozoblanco ha logrado una importante victoria en el Estadio Municipal de Pozoblanco frente a Los Barrios, al que ha derrotado por 2-1. El encuentro comenzó con dominio local con varios acercamientos por parte de los chicos de Emilio Fajardo, especialmente de David España, pero el gol no llegaba. Sin embargo, el equipo visitante consiguió inaugurar el marcador a cinco minutos del descanso en la primera ocasión clara que tuvo. Tras la reanudación, los locales siguieron buscando la portería del cuadro gaditano y obtuvo el premio del gol, que llegó de la mano de David España en el minuto 66. El tanto del empate le dio alas a los locales, que lograrían el gol de la victoria a diez minutos del final con una magistral falta directa que Zara puso en la escuadra. Esta es ya la tercera victoria consecutiva del equipo cordobés, tras las conseguidas ante Atlético Antoniano por 2-1 y ante el Rota por 1-4. No obstante, sigue a cuatro puntos del Utrera, que ocupa la segunda plaza que daría acceso al play off de ascenso a Segunda RFEF. En la próxima jornada, el cuadro de Los Pedroches viajará hasta Lebrija para enfrentarse al Atlético Antoniano en la que será la penúltima jornada de esta segunda fase.