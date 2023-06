El ascenso en la distancia de Antonio Blanco

No estuvo en el césped, ni siquiera en el estadio, pero el mérito también es en parte suyo. Sin la oportunidad de vestirse de corto, el cordobés Antonio Blanco tuvo que conformarse con celebrar en la distancia algo tan mayúsculo como un ascenso a Primera División. En efecto, pues dicho logro lo vivió a unos cuantos kilómetros de distancia, al encontrarse actualmente concentrado con la selección española sub 21. El centrocampista Montalbeño firmó el pasado mes de enero y hasta final de temporada por el Deportivo Alavés, club que este sábado certificó su regreso a la élite del fútbol nacional. El cuadro vasco finalizó en cuarta posición en la fase de regular de Segunda, y solventó con éxito su primera eliminatoria ante el Eibar. Por tanto, el Glorioso se encontraba a solo un paso de la promoción, aunque ahí aguardaba un Levante con mejores números en la tabla clasificatoria.

Antonio Blanco estará en el Europeo sub 21

Una eliminatoria de máxima igualdad y que se resolvió con empate a cero en la ida. Por tanto, todo iba a resolverse en el Ciudad de Valencia. Un choque que siguió el mismo guion que el anterior, ya que se llegó al final de los 90 minutos reglamentarios sin goles. Así, el camino tenía deparado una parada más en forma de prórroga. Un último esfuerzo y un gol bastaba a ambos equipos para subir. Y cuando menos se esperaba llegó el premio a favor del Alavés. Más allá del minuto 127, el colegiado, con la ayuda del VAR, decretó penalti a favor de los vascos por una mano dentro del área granota. La responsabilidad la asumió un Villalibre, que con maestría hizo el gol que valió el ascenso del conjunto albiazul, que regresa a Primera un curso después.

Un logro del que forma parte Blanco, ausente en las últimas semanas al encontrarse concentrado en Las Rozas para preparar el Campeonato de Europa en categoría sub 21, que arranca este próximo 21 de junio y que se disputará en Georgia y Rumanía. Es más, el técnico del Alavés, Luis García Plaza, recalcó que el cordobés “está llorando a moco tendido”, tras conocerse en su día que no podía participar en el cruce final. Incluso, el club luchó para que la RFEF le permitiera estar en el encuentro, y concentrarse ya al día siguiente. Lo curioso es que el caso de Blanco se replica igualmente con Arnau Tenas, guardameta del Barça B que no pudo actuar en la eliminatoria ante el Real Madrid Castilla. Por su parte, Sergio Gómez sí que pudo dejar la sub 21 y participar en la final de la Champions con el Manchester City, en su caso al tratarse de una competición UEFA.

Sea como sea, lo cierto es que, pese al mal trago por no poder estar sobre el verde, Antonio Blanco, cedido al Alavés por el Real Madrid y que se está jugando la posibilidad de continuar en Vitoria, ya puede presumir de tener una ascenso en su trayectoria. Aunque haya sido a distancia. Desde su llegada al club, el cordobés ha participado en 17 encuentros, todos ellos de titular, acumulando 1.320 minutos.