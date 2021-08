Antonio Blanco recibe la llamada de la selección sub 21

Está llamado a ser uno de los referentes de la provincia en el verde a lo largo de los próximos años. La razón es que, hoy por hoy, aparece como uno de los talentos con más proyección. Pero todavía tiene margen de crecimiento por delante. De entrada, el curso 2021-22 va a arrancar de forma inmejorable para él pues entra en los planes de la selección sub 21. Se trata de Antonio Blanco, prometedor futbolista del Real Madrid, y en apenas una semana va a disputar un encuentro de clasificación para el Europeo de la categoría con España. Aunque son dos los choques de esta fase los que va a jugar el combinado nacional y para los que está citado por su preparador, Luis de la Fuente, el centrocampista de Montalbán.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer en la tarde noche del jueves la convocatoria definitiva de la selección sub 21 para esta doble cita, que va a tener lugar en sólo unos días. La Rojita se enfrenta a Rusia y Lituania con la mente en el Campeonato de Europa de 2023. Son los días 3 y 7 de septiembre, viernes y martes respectivamente, cuando el combinado dirigido por Luis de la Fuente afronta dichos partidos. Y en ellos espera participar Antonio Blanco, que para empezar está en la lista de 23 jugadores elaborada por Luis de la Fuente. Curiosamente, puede darse el hecho de que el mediocentro debute con el equipo de la categoría después de hacerlo con la absoluta, aunque esta afirmación tiene sus matices.

Formado en el equipo de su localidad natal y en el Séneca, Antonio Blanco llamó la atención del Real Madrid. En los escalafones inferiores del conjunto blanco completó su ciclo de crecimiento, con unas prestaciones que no pasaron desapercibidas en la entidad. Y menos por el técnico del primer equipo en la anterior campaña, Zinedine Zidane. Esto le llevó no sólo a debutar sino a intervenir hasta en cuatro encuentros de Primera en la 2020-21. Mientras, Luis de la Fuente contó con él en mayo para suplir a última hora a Jon Moncayola (Osasuna). No podía imaginar el jugador en ese instante que estaba a punto de estrenarse la selección absoluta, un hecho que se dio en junio debido a que el combinado dirigido por Luis Enrique tuvo que guardar cuarentena por la detección de Covid-19.

Sea como fuere, Antonio Blanco tuvo la ocasión de vestir la elástica de España como si perteneciera a su principal equipo. En una semana pretende hacerlo de nuevo, pero con la sub 21 y en partido oficial. Lo cierto es que el futbolista natural de Montalbán no es desconocedor de la trayectoria propia de un internacional pues tiene experiencia en las categorías base. Pasó por la sub 17 y después por la sub 19, con la que además llegó a proclamarse campeón de Europa en 2019.