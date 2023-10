Ribera Navarra buscará en Vista Alegre su primer triunfo

Un aspirante venido a menos. Ribera Navarra es uno de los clubes clásicos de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y bajo ese cartel se presentará este próximo sábado en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre para medirse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en un duelo que está tomando una intensa y emocionante rivalidad con el paso de los años. Ambos equipos, aunque con historias distintas, ocupan actualmente un rango similar dentro de la categoría, pues los dos tienen la permanencia como principal objetivo del curso, aunque toda la liga es consciente de que tienen potencial para aspirar a un escalón superior, y así lo han ido demostrando ambas entidades en diferentes momentos.

Bien es cierto que, actualmente, son los blanquiverdes los mejor clasificados, mientras que el cuadro navarro está atravesando una situación delicada. Eso sí, hay que recordar que no hace no mucho, Ribera se posicionaba como uno de los candidatos tanto para la Copa de España como para el play off por el título, y en ambos casos apeando en el último momento precisamente al cuadro califa. Pero ese buen hacer también ocasiona, lógicamente, cambios, y es que los de Tudela, como les pasa a muchos equipos, no tiene potencial económico para competir con grandes trasatlánticos cuando las cosas se hacen bien en casa. Y uno de los movimientos más significativos que ha vivido el club ha sido la marcha de Pato, quien se declinó por la ambiciosa aventura de Inter Movistar, llevándose consigo al brasileño Terry, aunque finalmente la aventura no ha salido bien y ha acabado destituido tras unos meses.

De este modo, el nuevo proyecto en Tudela no ha arrancado de la mejor forma posible, pese a que se mantienen piezas de la época más propicia. De hecho, en un rasgo similar al del Córdoba Patrimonio, los navarros mantienen su núcleo principal desde hace varios años, con jugadores contrastados y que conocen a la perfección la filosofía de Ribera, como son el meta Pereira, David, Anás, Carlos Bartolomé o Gabriel Vasques. Precisamente el ala murciano es uno de los máximos artilleros del equipo, que también cuenta con otras figuras destacadas de la LNFS y que se han incorporado recientemente como Hamza, Tripodi o Claudino.

No obstante, de momento, Juanma Marrube no consigue dar con la tecla para relanzar al equipo, que se encuentra actualmente en la décimo cuarta posición con cuatro puntos, absolutamente al filo del descenso, por lo que llegarán a Vista Alegre con hambre de victoria. Una muy necesaria, teniendo en cuenta además que poseen un dato negativo muy singular, y es que son el único plantel de Primera (junto al colista Alzira) que todavía no sabe lo que es el triunfo en el presente curso, después de haber sumado cuatro empates y dos derrotas.