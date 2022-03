Un punto que sabe a mucho

Una revancha para seguir luchando por el objetivo más ambicioso de toda la temporada regular. Tras el varapalo sufrido tanto en la Copa del Rey como esa posible participación en la próxima edición de la Copa de España, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad viajaba hasta Cataluña para enfrentarse justamente ante su verdugo en el primer torneo copero. El Industrias Santa Coloma recibía en el Pabellón Nuevo a una entidad blanquiverde que llegaba después de realizar un grandísimo partido en el empate ante Jimbee Cartagena y quería tomarse su particular venganza en una de las pistas más complicadas de toda la máxima categoría de este deporte a nivel nacional.

No era una jornada más. Tras lo ocurrido con la Copa del Rey, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió al Pabellón Nuevo con ganas de tomarse su particular venganza y eso se notó en los primeros minutos del choque. Los chicos dirigidos por Josan González arrancaron esta contienda con la intención de adelantarse en el marcador lo antes posible y Shimizu rozó este primer tanto merced a un buen robo en campo propio de Caio César. Sin embargo, este tanto inaugural no tardó en llegar y, contra todo pronóstico, el balón parado fue la vía utilizada por el plantel blanquiverde. Pablo del Moral dio un pase interior desde el saque de esquina para un Caio que dejó pasar y Perin mandó su disparo al fondo de la red.

Por su parte, el Industrias Santa Coloma estaba notando la baja de Sepe en la demarcación de cierre y comenzó el partido sin ideas en ataque. De hecho, la rapidez y la inoperancia ofensiva de los locales dejaba una vía abierta para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que seguía intentando hacer aún más sangre por medio de Perin y Zequi, pero Borja Puerta realizó grandes intervenciones para evitar el segundo en el marcador. Aun así, el cuadro dirigido por Javi Rodríguez tenía mucha pólvora arriba y, conforme los minutos iban pasando, el dominio se iba haciendo más protagonista. Tanto es así que el conjunto local gozó de un gol fantasma por medio de un Drahovsky que estrelló una falta al larguero y el rebote botó justo en la línea de la portería defendida por Cristian Ramos.

Gracias a esta oleada ofensiva en el tramo final de la primera mitad por parte del conjunto catalán, el técnico Josan González decidió pedir un tiempo muerto para calmar el ambiente en el Pabellón Nuevo producido tras unas decisiones arbitrales dudosas. Aun así, Drahovsky volvió a demostrar todo su peligro con un disparo que se marchó al palo del arco blanquiverde. En cambio y a pesar de todos los intentos de Industrias Santa Coloma para hacer el empate en el marcador con portero jugador incluido, ambos equipos se fueron al paso por vestuarios con victoria momentánea para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, aunque la nota negativa la dejaba un Shimizu que se retiraba con dolencias musculares.

Tras el descanso, el encuentro mantenía la tónica con la que había terminado el primer periodo. El Industrias Santa Coloma comenzó a llevar el peso del partido, logrando la posesión del esférico y con un Drahovsky superlativo en ataque, pero que cada vez que aparecía se encontraba con Cristian Ramos en portería. Por su parte, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad trataba de zafarse de esta presión alta local y, cuando lo lograba, llegaba con relativa facilidad al arco defendido por un Borja Puerta que se tuvo que esforzar para repeler los disparos de Ricardo Mayor y Zequi.

Conforme el tiempo seguía pasando, el conjunto dirigido por Javi Rodríguez no podía sobrepasar el muro cordobés y obligó al técnico catalán a desplegar el portero jugador sobre la pista del Pabellón Nuevo. Aun así, la solidez defensiva del Córdoba Patrimonio de la Humanidad era tal que un robo en campo propio obligó a Corso a despejar de manera acrobática cuando ya se cantaba el segundo gol del cuadro blanquiverde. Sin embargo, el tanto iba a llegar tarde o temprano dado el potencial ofensivo que estaba mostrando el Industrias Santa Coloma y gracias al balón parado, Drahovsky subió el empate al electrónico merced a un disparo que se coló en la portería de Cristian Ramos.

Lejos de dar un paso atrás gracias al tanto de Industrias Santa Coloma, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad fue a por el partido y desplegó, al igual que su rival, el portero jugador. En cambio y después de una posesión de más de un minuto, esta jugada no logró dar sus frutos y dejó que el conjunto catalán gozase del último acercamiento atacando de cinco. Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió mover una vez más el luminoso y se repartieron los puntos en un choque frenético que terminó con una pequeña trifulca entre los dos banquillos que acabó con la expulsión por doble amarilla de Perin.