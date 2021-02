LNFS | Radiografía de la jornada (21): igual y sin embargo peor (con matices)

A simple vista todo sigue igual. Sin embargo, la situación es ligeramente más compleja que una semana antes. Eso sí, con el matiz de la diferencia de partidos disputados. Y ahí aún tiene bastante que decir. Lo cierto es que la realidad del Córdoba Patrimonio de la Humanidad cambia levemente para mal después de la vigésimo primera jornada de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Tras sufrir el noveno atraso de un choque de la temporada, el conjunto blanquiverde continúa a sólo un punto de la permanencia. Pero al mismo tiempo ve a dos rivales que le preceden incrementar sus ventajas. Más allá de lo referente al cuadro califal, el Jimbee Cartagena se sitúa en la segunda posición de la tabla, también por un triunfo en un duelo aplazado. Con otra perspectiva, mucho más amplia, la considerada mejor liga del mundo vive rupturas que por ahora, en mayor o menor medida, son inciertas por las circunstancias.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, igual pero peor

Por enésima ocasión en lo que va de curso el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no estuvo en igualdad de condiciones respecto del resto de conjuntos de la elite. Más que nada porque otra vez tuvo que asistir a la celebración de una fecha del campeonato sin opción de intervenir. Un hecho éste que, como es lógico, vuelve a ser factor básico a la hora de analizar su tesitura clasificatoria. Sea como fuere, el equipo dirigido por Josan González mantiene su, visto lo visto, privilegiado lugar en puestos de descenso. Puede resultar paradójico pero con tanto contratiempo no está mal que al menos se sitúe en antepenúltimo lugar y sin que la desventaja con la salvación y el play out no crezcan más allá del punto. La lectura en esta ocasión varía en tanto en cuanto dos de los adversarios que tenía a su alcance están un poco más lejos al vencer sus partidos. Son Osasuna Magna y Burela, que se colocan cinco y cuatro por encima.

Atención al Jimbee Cartagena

Respecto de la anterior jornada tiene lugar un movimiento significativo en la zona alta de la tabla. Lo curioso es que no es consecuencia tanto de la vigésimo primera fecha del curso regular sino por la coyuntura de la presente campaña. En cualquier caso, el Jimbee Cartagena se ubica segundo en la clasificación. Toma ventaja, quiere decir, al Palma Futsal. Ambos se encuentran ya, por cierto, con el mismo número de partidos y esto es la totalidad de los que habían de jugar. Los departamentales adelantan a los baleares gracias a la victoria que consiguió el martes de la pasada semana ante el Real Betis en un choque atrasado (5-2). A estos tres puntos, como es lógico, tuvo que sumar otros tres el fin de semana para ostentar un puesto que ya había adquirido. Se impuso al Peñíscola (1-3) e hizo inservible en lo que a la batalla particular se refiere el triunfo del cuadro insular ante el Ribera Navarra (2-5). Por si fuera poco, el equipo de Duda está a sólo dos puntos del líder, el Levante.

Osasuna y Burela toman oxígeno

De la parte media baja de la tabla dos conjuntos obtienen un alivio en una temporada que no les resulta tan sencilla como pudieran imaginar. Sobre todo, uno de ellos, que atraviesa una época complicada y que sorprende. Es Osasuna Magna, habitual en el play off por el título durante los últimos años y que en esta ocasión mira de reojo a las posiciones de descenso. Los navarros toman oxígeno esta vez al vencer en una pista normalmente poco accesible como La Salobreja de Jaén (2-3). Con los tres puntos que sumó el sábado el equipo de Imano Arregui pone tierra de por medio con aquellas plazas que son de peligro, en concreto con cinco de renta respecto del descenso. Por otro lado, el Burela respira más tranquilamente tras esta reciente jornada gracias a un triunfo no menos meritorio. Porque la escuadra gallega superó a todo un subcampeón de Liga y Copa que de nuevo pugna por lo máximo como el Viña Albali Valdepeñas (3-2). Así, los pontevedreses se colocan con 20 puntos y cuatro de ventaja sobre el que ahora es antepenúltimo, precisamente el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Inciertas rupturas en la clasificación

No son reales. O, cuando menos, son inciertas. Como se prefiera. Principalmente por la conocida relación desigual de encuentros disputados entre los distintos clubes que militan en Primera de la LNFS. No en vano, muchas realidades están en el aire por la diferencia de partidos entre unos y otros. Sea como fuere, la clasificación de la mejor liga del mundo comienza a presentar sus primeras rupturas. Y se dan tanto en la zona alta como en la baja. Por arriba, el Real Betis es octavo -de forma que jugaría el play off por el título- con seis puntos de ventaja sobre el décimo. Éste es el Industrias Santa Coloma, demasiado irregular como para pelear mucho más. Por cierto, entre medias se ubica el Fútbol Emotion Zaragoza, que tiene dos duelos por recuperar. Mientras, en la mitad humilde Osasuna Magna, inesperado rival en estas lides, supera en cuatro puntos al Peñíscola y el BeSoccer UMA Antequera, este último en play out, y en cinco al descenso, con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad como protagonista.

Nada cambia: la lucha por ser pichichi, en rara calma

El panorama en que nada cambia es otro. Se trata del relacionado con la competición paralela al propio campeonato. Y ésta no es otra que la abierta por encontrar al final de la temporada a un máximo goleador. También es verdad que dos jugadores de los tres primeros clasificados tuvo opción siquiera de marcar el fin de semana. Son Dani Saldise y Alberto Saura, cuyos equipos no entraron en acción por la disputa de duelos de Champions. El primero, como miembro de Movistar Inter; el segundo, porque a los suyos, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, le correspondía enfrentarse al Barça. Como remate, Tomas Drahovsky no consiguió ver puerta esta vez en el choque entre ElPozo Murcia Costa Cálida e Industrias Santa Coloma, del que forma parte. Por tanto, en la cabeza de la tabla todo sigue igual. Los futbolistas del cuadro madrileño y el catalán acumulan 17 dianas y el murciano del califal, 14.