Un pobre inicio para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Las cosas no han comenzado del todo bien en el seno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Las aspiraciones para esta temporada 2022-23 no eran otras que las de seguir dando pasos hacia adelante, intentando así asaltar los puestos de Copa de España y de play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Sin embargo, el dubitativo comienzo firmado hasta el momento por los de Josan González han llevado a los blanquiverdes a ocupar la última posición de la tabla con tan solo dos puntos en su casillero y un total de 24 goles en contra, un registro pobre y que dista mucho de lo esperado para el conjunto califal.

El primer mazazo de la temporada llegó en el primer encuentro de la campaña, celebrado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante Noia Portus Apostoli, un recién ascendido que, sin duda, dista mucho de ser un equipo de bajo nivel, y actualmente marcha en tercera posición. Los de Josan González acusaron un gol en el primer minuto y, pese a que lograron igualar la contienda, el hat-trick de Edu Jaba acabó dejando sin opciones al conjunto blanquiverde. De igual manera, y como podría ser de esperar, acabaron cayendo en el segundo duelo del año ante un todopoderoso como el FC Barcelona, aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad mostró galones y destellos de ilusión logrando pelear el partido e, incluso, llegar a ponerse por delante en el marcador.

Sin embargo, los resultados no acababan de llegar y, así, tocaba el turno de otro histórico de la categoría, el Jaén Paraíso interior. Un nuevo gol en los primeros compases de juego ponía por detrás al conjunto cordobés que, sin embargo, logró voltear la contienda y llevar la iniciativa. Pese a ello, un gol de Attos en el 37 dejó sin el premio de los tres puntos a los de Josan. Un duro golpe que también acabó acusando la siguiente jornada, esta vez ante otro favorito a todo como el Palma Futsal, ante los que el Córdoba Patrimonio acabó cayendo por un contundente 6-2.

Así, llegaba el turno de reivindicarse y de hacerse fuerte en Vista Alegre, y era el turno del último encuentro disputado hasta el momento: el Real Betis. De nuevo un gol en los primeros minutos de partido complicaba las cosas para el conjunto califal. Sin embargo, tal y como ocurriese ante Jaén Paraíso Interior, el club cordobés no tardaría en igualar y remontar la contienda, llegando incluso a ponerse con un marcador favorable de 4-1. No acabó bastando finalmente, y el equipo heliopolitano lograría arrancar un nuevo punto de Vista Alegre que hundía aún más al Córdoba Patrimonio en la clasificación.

De esta manera, los de Josan González se ubican, tras estas primeras cinco jornadas de competición, en el último lugar de la tabla, con tan solo 2 puntos en su casillero, 17 goles a favor y 24 tantos en contra, siendo así el equipo más goleado de la categoría. Por lo tanto, toca volver a remar para salvar esta delicada situación, aunque aún queda todo por jugarse en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El siguiente duelo, ante Osasuna Magna -penúltimo clasificado-, resultará crucial para intentar cambiar la dinámica y sumar un primer triunfo que, más allá de los tan ansiados tres puntos, insufle confianza e ilusión a una plantilla que es capaz de todo.