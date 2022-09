La penúltima alegría de pretemporada

Penúltimo duelo de pretemporada para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y una buena piedra de toque de cara a saber el nivel real de una plantilla que ambiciona con asaltar los puestos altos de la clasificación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Viña Albali Valdepeñas, uno de los grandes nombres de la categoría, era el nombre que tenía en frente el conjunto dirigido por Josan González que ahora, tras la contundente victoria cosechada ante los manchegos, ya espera en la gran final del I Torneo Nacional Ciudad de Getafe a Besoccer UMA Antequera o Inter Movistar. Y es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo mostrar una mejor imagen ante un rival que no logró equiparar en ningún momento la intensidad y la pegada mostrada por los blanquiverdes.

El frenetismo fue la tónica dominante del encuentro durante toda la primera mitad de juego. A la ya de por conocida calidad del Viña Albali Valdepeñas se le opuso un atrevido Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que salió al duelo con la portería contraria en el punto de mira. No hubo que esperar mucho para ver la primera acción de peligro, protagonizada por los blanquiverdes en la jugada inicial del partido. Y, así, llegó el primer tanto de la mañana para los de Josan González. Cuando el marcador apenas marcaba el minuto dos de juego, Perin logró anticiparse en una jugada a balón parado botada por Miguelín, y desvió el lanzamiento lo justo para lograr superar así a Óscar de la Faya y hacer el 1-0.

Sin embargo, el hambre y la intensidad del Córdoba Futsal no se quedó ahí ya que, aunque hubo reacción de los valdepeñeros, el que volvió a golpear fue el conjunto califal. Saura sería ahora el encargado de hacer el 2-0 al minuto 4 de partido, culminando un contragolpe de libro de los de Josan González. El atacante blanquiverde apareció en el segundo palo para cazar el rechace del guardameta al lanzamiento de Ismael desde el costado diestro, y no se lo pensó dos veces para disparar y lograr su primer tanto de la mañana. Y, tal y como ocurriese con anterioridad, la respuesta de Viña Albali Valdepeñas fue estéril, y eso lo aprovechó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en una nueva jugada a balón parado para colocar el 3-0. Un auténtico golazo firmado por Jesulito, que empaló el pase colocado por Miguelín en la frontal y superó a De la Faya con un potente chut ajustado al palo.

Y todo esto ocurrió tan solo en los primeros cinco minutos de juego. La intensidad de ambos conjuntos era más propia de un encuentro de final de temporada que de uno de pretemporada, y eso se notaba en cada acción. El Córdoba Patrimonio seguía percutiendo y sintiéndose superior pero, en un intento de jugada ofensiva de los blanquiverdes acabó llegando el tanto visitante. Rafa Rato, solo, se lo cocinó y se lo comió ya que, tras robar un pase de Del Moral en el centro del campo, el atacante se plantó ante Cristian Ramos, y definió a la perfección para superar al portero cordobesista y recortar distancias, colocando el 3-1 al minuto 6 de juego.

Pero, de nuevo, la reacción y el ataque del Córdoba Patrimonio de la Humanidad resultaría letal. Primera jugada tras el tanto valdepeñero, nuevo gol para los blanquiverdes. Esta vez sería Jesús Rodríguez el encargado de anotarse la diana, culminando una jugada de manual en el segundo palo para hacer el 4-1. Así, el encuentro entraría en una nueva dimensión en la que, poco a poco, los de David Ramos se harían con el dominio del esférico y del partido, y obligarían a los de Josan González a replegar en su propio campo. Lazarevic, Matheus y Solano harían diabluras en el área blanquiverde y rozarían el tanto pero, finalmente, el 4-1 fue el marcador definitivo cuando el colegiado decretó el descanso en el partido.

La reanudación del encuentro no pudo comenzar mejor para los intereses blanquiverdes. Apenas había pasado un minuto cuando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad aumentó, aún más, la distancia en el marcador. Esta vez fue Miguelín el encargado de ello, que vio desde campo propio como De la Faya se adelantaba, y no dudó en chutar con un balón picado que superó al guardameta y colocó el 5-1. Entró entonces el partido en un periodo de tanteo entre ambos conjuntos, que solo se vio interrumpido por un potente chut de Miguelín, que se estrelló con el larguero de la portería de Valdepeñas.

En el minuto 25 de encuentro llegó una jugada que pudo llegar a ser clave para el devenir del encuentro. Y es que el colegiado expulsó a Rafa Rato por doble tarjeta amarilla, dejando así con superioridad a los de Josan González durante dos minutos. Sin embargo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no logró aprovechar esta condición, y el 5-1 se mantuvo pese a que Saura tuvo en sus pies el tanto, pero entre Boyis y De la Faya lograron desbaratar la ocasión. Así, poco a poco, la locura se fue apoderando del encuentro, con ocasiones para ambos conjuntos, aunque sería, de nuevo, Córdoba Patrimonio de la Humanidad quien lo aprovechase.

Saura encontraría oro en estos últimos diez minutos de partido, aprovechando la ocasión para firmar un destacable hat-trick. Tras el tanto de la primera mitad, su doblete llegó en el minuto 33, aprovechando una presión alta de los blanquiverdes. Miguelín, de nuevo, fue protagonista en el tanto, robando y asistiendo al pívot blanquiverde en el segundo palo. Y, tras ello, Viña Albali Valdepeñas saldría de cinco, con Solano como portero jugador, para tratar de acortar distancias. Y no solo no lo lograría, si no que el Córdoba pondría aún más distancia en el marcador. Saura sellaría su triplete desde los diez metros aprovechando la sexta falta de los visitantes, con un gran gol que se estrelló con anterioridad en el larguero.

Finalmente, ya en los últimos instantes de juego, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sellaría su goleada con el octavo tanto de la mañana, obra de Muhammad, que se estrenaba como goleador blanquiverde y certificaba así una importante victoria de los de Josan González ante uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación en esta temporada. Así, el conjunto califal avanza hasta la final del I Torneo Nacional “Ciudad de Getafe”, y lo hace venciendo, convenciendo y mostrando un potencial ilusionante de cara a una temporada que cada vez tiene mejor pinta para los intereses del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.