Miriam Fernández vuelve al Deportivo Córdoba

El Cajasur Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con Miriam Fernández para su incorporación al primer equipo, lo que la convierte en el primer refuerzo del conjunto cajista en este mercado de invierno, y que supondrá para la jugadora sevillana el inicio de su segunda etapa en la entidad califal después de la vivida en la campaña 2019-20, en la que contribuyó a que el club firmara una notable quinta posición en la liga y un subcampeonato en la Copa de Andalucía.

Tal y como confiesa la propia Miriam, fue sencillo lograr su firma para regresar al club blanquiverde a pesar de las circunstancias, pues “debido al momento que desafortunadamente está atravesando ahora mismo el Deportivo Córdoba”, lo cual “ha hecho que sea más fácil que difícil este reencuentro”. “Y es que el año que jugué allí me supuso una gran experiencia y, además, mantengo amigas; y con todo eso, todas queremos dar un vuelco a la situación y ayudar en todo lo que esté en nuestras manos”, añade.

Sobre el mencionado curso 2019-20, en el que la ala sevillana anotó cuatro dianas, lo recuerda “con ganas de haber podido dar más”, aunque “como estaba recién recuperada de mi lesión de ligamento y menisco, no me encontraba al 100% a la hora de jugar, y luego a eso hay que añadir la suspensión de la liga a causa de la pandemia, por lo que me quedé con ese sabor agridulce”.

Tras poner fin a su primera etapa en el vestuario cajista, la actividad deportiva no ha parado para Miriam, más allá del fútbol sala, puesto que ha estado jugado al fútbol 11 en el Híspalis y luego regresó al fútbol sala en el Lazio de Roma.

Y mirando lo que se le viene a partir de ahora en el equipo deportivista, Miriam reconoce que “es una situación crítica”, pero cree que “habiendo buen grupo y si se empieza a trabajar con ánimo, en el sentido de querer dejar atrás la mala racha”, pueden “pensar que aquello ya ha pasado” y que ahora deben “ir a por todas”, ya que “aún queda media liga y podemos mejorar, y no significa que porque se haya empezado mal se tiene que acabar mal. Por falta de ganas no va a ser”.