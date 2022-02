Josan González: “Soñar es gratis”

Una oportunidad desperdiciada, aunque no la última. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegaba al Ciudad de Tudela para medirse al Ribera Navarra e intentar conseguir una de las plazas que permiten clasificarse para la próxima edición de la Copa de España. Aun así, el pabellón navarro es uno de los más duros de la categoría y el propio cuadro blanquiverde lo sufrió en sus carnes. Los chicos dirigidos por Josan González cayeron derrotados como visitantes y ven mermadas sus opciones de acceder a este torneo nacional. Por ello y tras la derrota, el técnico pontano atendió a los medios de comunicación y ha admitido que está "muy satisfecho" con el trabajo de sus chicos.

Por un lado, Josan González ha dividido el análisis del partido en dos partes, una de ellas se ha referido al "técnico-táctico del partido donde sabíamos que ellos estaban muy bien con el tema del portero adelantado, creando mucha superioridad y lo teníamos muy bien trabajado. De hecho, el primer gol viene de un cuatro para tres en un robo y luego en esos momentos que cuando los equipos tienen esas dinámicas, siempre sale verde porque hay un balón que Zequi está a punto de robar y es gol de ellos, y un balón que Viana roba en área de ellos, sin portero, despejan y se plantan con superioridad". Mientras tanto, el técnico pontano ha alabado el esfuerzo que han hecho sus chicos. "Con el marcador en contra, el equipo se ha vaciado, han demostrado el equipo que son y el camino que han seguido para convertirse en lo que son hoy en día".

Entretanto, el preparador cordobés ha hecho hincapié en lo bueno que ha realizado su equipo sobre el Ciudad de Tudela, aunque también ha incidido en la parte negativa. "El tema de no acertar a la portería solo ha sido ese hándicap porque creo que hemos creado muchísimas oportunidades de gol y hemos tenido el dominio posicional, excepto en esos momentos que ellos te generaban superioridad con el portero. El dominio ha sido nuestro y las ocasiones han sido nuestras. Incluso con el portero jugador, hemos tenido el gol fantasma y el último gol de ellos que se ha escapado la pelota. Han sido una serie de circunstancias que no nos han permitido estar más cerca en el marcador, sobre todo cuando nos metemos con el 3-4". Aun así, Josan González no pierde la esperanza en cuanto a la clasificación a la Copa de España se refiere. "El martes tenemos otra guerra y tenemos que mantener la identidad de equipo que somos, llevar el peso del partido, mantener la pelota... Claramente se reconoce esa identidad cuando juega el Córdoba y estoy muy satisfecho con el trabajo de los jugadores, no del resultado. No dependemos de nosotros, pero soñar es gratis. Hay que levantarnos del palo de hoy", culmina.