Josan González: “Nuestra idea es que no sea el último partido en casa”

La caída del Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Levante dejó un panorama nada positivo para los blanquiverdes, que buscaban apurar sus opciones estar en la siguiente fase de la competición. No obstante, todo pasaba por ganar y no se cumplió, con lo que la opción del play off se alejó sobremanera. Sin embargo, el resto de resultados ayudaron a que dicha posibilidad no se terminara de escapar del todo, ya que el club cordobés todavía cuenta con opciones matemáticas de estar en esa pomada. Y mientras las haya, los de Josan González van a pelearlas. Así ha querido dejarlo claro el técnico, quien ha hecho repaso del duelo en suelo granota, donde volvieron a darse “cuenta que, a veces, el deporte no es justo con el esfuerzo”. Aún así, “creo que salimos reforzados en muchas situaciones”, subraya el preparador, recalcando que fueron “un equipo valiente, fuimos a por el partido desde el principio y golpeamos primero, que era una cosa muy importante”.

Sea como sea, el tropiezo debe quedar ya atrás, puesto que la competición no da tregua y “el sábado tenemos una nueva oportunidad”, puesto que “las cuentas dicen que tenemos todavía posibilidad de entrar en ese play off, hay varias opciones, pero clarísimamente todo pasa por sacar los tres puntos”. Lo que es seguro el que el Córdoba Patrimonio disputará su último partido de liga regular en Vista Alegre, por lo que la entidad quiere contar con el máximo apoyo posible. Además, “nuestra idea es que no sea el último partido en casa”, sino que van con el propósito de que “este pabellón viva un partido de play off”, ya que “mientras hay vida, hay esperanza”.

El envite medirá a los califas frente al Ribera Navarra, que tiene pie y medio en esas eliminatorias por el título, aunque viajará a Córdoba la intención de rubricarlo. “Es un equipo que está haciendo una grandísima temporada, está delante nuestra por méritos propios, ha jugado Copa, con buenos jugadores, pero estamos más que preparados para sacar el partido adelante y seguir hasta el final por seguir a por ese sueño”, apostilla Josan.