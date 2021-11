Josan González: "Hoy nos ha faltado un poco de hambre"

Sabor agridulce después de ver cómo se han escapado dos puntos que estaban prácticamente asegurados. La temporada que está cosechando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad es digna de remarcar, ya que, desde que cayó en tierras murcianas ante el Jimbee Cartagena, no conoce la derrota y suma ya cinco semanas consecutivas donde ha podido sumar algún que otro punto, cifras que le ha permitido liderar durante una semana completa la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Sin embargo y si el club quiere crecer, esto no es suficiente. El cuadro blanquiverde debe ser exigente consigo mismo y su técnico Josan González lo sabe y así lo ha querido hacer saber ante los medios de comunicación oficiales de la entidad califa después del empate ante el Xota. El técnico pontanés se ha mostrado contrariado y admite que su equipo ha perdido "su seña identidad" durante varias partes del encuentro.

Primeramente, Josan ha realizado un análisis del encuentro y es crítico con el rendimiento de sus chicos en el encuentro ante el Xota. "Yo creo que el final de este partido refuerza lo que hablamos durante toda la semana a nivel interno y también a nivel de comunicación. Hay que estar concentrado los 40 minutos. Los entrenamientos y el día a día es lo que te va a dar esa opción de ganar. Hoy independientemente de haber sacado los puntos o no, no me voy contento porque creo que el equipo ha perdido la identidad en muchos momentos del partido. Esto es Primera División y hay que felicitar al rival porque venía muy mermado, pero te demuestra que a competir no le gana nadie. Hoy nos ha faltado un poco de hambre por ganar y eso es el reflejo de lo que no debemos perder", añade un técnico que avisa a sus jugadores de que deben "intentar ser mejores" y "acabar antes los partidos" porque no se les ha visto ese "hambre por ganar" y la "mentalidad ganadora". "Lo positivo es que los pivots se han reencontrado con el gol y eso siempre es una buena noticia para nosotros", asevera.

Por otro lado, González también ha visto el lado favorable, aunque subraya que deben volver a ser un equipo intenso. "Podemos decir que llevamos cinco semanas sin perder, pero hoy tiene que servirnos como un toque de atención. La semana que viene, el otro equipo lo ha bautizado como una final y nosotros si no vamos igual, tendremos muchas posibilidades de no sacarlo adelante. Sin embargo si somos conscientes y durante toda la semana lo preparamos todo al detalle y damos nuestra mejor versión, pues tenemos muchas oportunidades de ganar", apunta un profesional que no se "olvida" de la afición. "Ha sido el día con mayor presencia de público en una hora y un día malísimas porque había mucha gente trabajando. De parte mía y de todos los jugadores tengo que agradecer el esfuerzo de la gente que ha estado hoy empujándonos y prometerle que vamos a ser ese equipo del que sentirse orgulloso durante el siguiente partido", culmina.