Un golpe de realidad

Una nueva batalla ante su público. Tras un inicio de campaña prometedor y donde la dinámica ha sido realmente buena, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad retornaba al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre para confirmar estas sensaciones positivas. Los de Josan González tenían que dar otro paso hacia adelante y dejar a un lado el objetivo de la permanencia con el fin de centrarse en metas mucho más ambiciosas. Aun así, antes tenían que doblegar a un conjunto que, a pesar de no pasar por un buen momento, siempre es un equipo con las cosas muy claras. El Xota aterrizaba en la capital califal para conseguir tres puntos que le hiciese olvidar el varapalo sufrido ante el FC Barcelona durante la pasada jornada. Por ello, el cuadro dirigido por Imanol Arregui saltó al parqué cordobés con la intención de adelantarse pronto en el electrónico, aunque vio que esto no era posible.

Vista Alegre sabía lo que se jugaba desde el típico himno antes del inicio. La afición blanquiverde se agolpó al pabellón cordobés en busca de una nueva victoria de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que tenía que convertir su feudo en un auténtico fortín, tal y como había logrado en este primer tramo liguero. Los chicos dirigidos por Josan González arrancaron la contienda dejando al Xota jugar en una instancia inicial. Sin embargo y cuando finalizaron estos minutos de tanteo, el club califal volvió al ataque como bien sabe hacer. Por ello y antes del ecuador de la primera mitad, tanto Shimizu como Jesulito intentaron batir la meta navarra, pero Asier bajo los palos realizó una serie de intervenciones magistrales para evitar que los locales inaugurasen rápido el electrónico.

Y es que de tanto insistir, acabó llegando. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad estaba apretando de tal manera que el Xota no se terminaba de encontrar cómodo sobre la pista califal. De hecho, los de Imanol Arregui poco a poco se estaban saliendo del choque y dejaban espacios muy significativos. Esto es lo que estaba, o al menos intentaba, aprovechando un cuadro dirigido por Josan González que se adelantó por medio de un Alberto Saura que recogió un rebote dentro del área, fusilando así a Asier e inaugurar su cuenta particular en el día que se estrenaba como titular. Sin embargo, no tardó mucho el conjunto navarro en contestar a este tanto, ya que Dani Zurdo aprovechó un despiste de la zaga cordobesa para batir por bajo a Cristian Ramos. A pesar de que este tanto sentó muy bien a los visitantes, el encuentro finalmente se fue al paso por vestuarios con tablas en el electrónico del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre.

El retorno a la pista califa dejó una jugada que marcó la segunda mitad. Raúl Rocha cometió una falta infantil al borde del área y los colegiados murcianos creyeron que merecía la segunda cartulina amarilla, dejando a su equipo momentáneamente con cuatro jugadores. Esto no lo iba a pasar por alto un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que aprovechó a la perfección esta superioridad gracias a un pase excelente al segundo palo de Jesulito para un Alberto Saura que hizo su doblete particular. A partir de aquí, el choque entró en otro nivel de polémica y agresividad. Cada acción dividida era muy protestada tanto por Xota como por el conjunto blanquiverde, de ahí que los árbitros empezasen a amonestar a todos los jugadores que alzasen la voz e incluso provocó que el cuadro navarro acumulase cinco faltas en el electrónico, a una del doble penalti.

A pesar de que la intensidad sin balón no era la apropiada, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se sentía muy cómodo sobre la pista del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. De hecho, los chicos dirigidos por Josan González habían tenido en sus botas la oportunidad de hacer el tercero por medio de Alberto Saura, aunque, más tarde, el que finalmente pudo realizarlo fue el otro pívot de la convocatoria. Shimizu materializó un tanto muy parecido al que ya pudo hacer ante el Real Betis gracias a un giro muy rápido y con un tiro al que nada pudo hacer Asier. A partir de este gol, el Xota desplegó el portero jugador para intentar disminuir esta ventaja lo antes posible y a falta aún de cuatro minutos para la finalización del choque. El trabajo de los de Imanol Arregui dio sus frutos y a falta de un minuto dieron emoción a la contienda con un buen tanto de Linhares. Tanta era la intensidad que estaba mostrando el conjunto visitante que finalmente subió las tablas en un agónico gol de Josu. Una lástima perder los tres puntos cuando estaba prácticamente en la palma de la mano, pero un buen partido en general de los locales.