Josan González: “Hemos dado una buena imagen y estoy satisfecho con el trabajo”

Objetivo cumplido, sensaciones positivas. Tras un inicio de campaña donde la dinámica hacía que el futuro del club en la máxima categoría del fútbol sala español fuese incierto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha dado una lección de poder en la última parte de la temporada. La escuadra blanquiverde ha dado un paso al frente y, a pesar de caer en la cancha de ElPozo Murcia, ha logrado certificar la permanencia en Primera División, principal meta de una entidad que, aun así, era más ambiciosa para el presente curso. Sin embargo, Córdoba volverá a tener un representante en la élite de este deporte a nivel nacional. Por su parte y una vez finalizado el duelo, el técnico Josan González ha atendido a los medios de comunicación para explicar que, en lo que se refiere al apartado deportivo, se va “satisfecho” por el trabajo realizado.

El Córdoba Patrimonio seguirá siendo de Primera

En primera instancia, el preparador cordobés ha lamentado un primer gol de ElPozo Murcia que no se debe “encajar en Primera División”. “Nos complican mucho ante un equipo que te somete por la calidad que tiene, pero a raíz de la primera ocasión que hemos tenido gracias a un robo de Lucas Perín hemos crecido en el partido, hemos tenido bastantes situaciones de gol que creo que en el primer tiempo creo que hemos estado muy bien, pero después en su segundo gol ha sido una pequeña desgracia entre comillas que hace parte del planteamiento que hemos hecho hoy con el portero”.

Aun así y cuando el partido se complicaba, Josan González ha destacado que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se ha crecido y se han metido en el partido con el 2-1, aunque también ha lamentado ese tercer gol “en una situación muy parecida”. “Teníamos ocasiones reales de haber puntuado. ”Es verdad que han tenido muchas situaciones donde Víctor ha hecho un gran partido bajo palos. Los dos porteros han estado a un gran nivel. Ya con el portero jugador hemos estado mirando a los otros partidos que a este. Lo hemos hecho bien y hemos tenido varias situaciones para el 3-1, pero no ha sido así. Cuando hemos visto que había marcado Palma nos hemos tranquilizado un poquito y hemos pasado a otra cosa“.

Sin embargo y mirando las conclusiones generales, el técnico de Puente Genil vuelve a territorio cordobés con el trabajo bien hecho y con una permanencia bajo el brazo. “Hemos empezado mal y esa ha sido una tónica que hemos tenido durante toda la temporada. Hemos tenido muchísimas fases donde no hemos estado concentrados y en momentos clave, pero sí es verdad que nos hemos rehecho ante un equipo que se te puede ir en el marcador gracias a la calidad que tiene. Hemos dado una buena imagen, hemos generado muchas ocasiones, la imagen de los cuatro jugadores del filial también ha sido meritoria. Me voy satisfecho, me hubiera gustado ganar pero con el trabajo satisfecho”, ha culminado.