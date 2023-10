Josan González: “La expulsión cambia todo el partido”

Una derrota dolorosa, pero provocada por los mismos errores de siempre. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no ha podido sumar tres puntos de oro en su visita a Industrias Santa Coloma, después de que el cuadro catalán aprovechase hasta dos expulsiones en el cuadro blanquiverde para acabar imponiéndose por un marcador final de 6-2. Así, los de Josan González pierden el ritmo marcado a principio de temporada, y comienzan a caer puestos a medida que pasan las jornadas sin lograr volver a vencer, algo que no ocurre desde el pasado 14 de octubre.

Josan González, al término del duelo, ha analizado el partido explicando que ha estado dividido en “tres partes”, con un primer tiempo donde “Industrias ha sido muy superior”, y su equipo ha estado “muy espeso en la salida de balón y en la incorporación del portero”, por lo que lo mejor ha sido “ese 2-0 al descanso, ya que han sido muy superiores”. Tras ello, en el segundo tiempo, con un cambio en el plan de partido, los blanquiverdes han anotado rápidamente el 2-1 y, según su técnico, han tenido “muchísimas situaciones para empatar”, y se han hecho “dominadores absolutos del partido hasta la expulsión”.

Una expulsión a Zequi que “cambia todo otra vez”, ya que “nos hacen gol rápidamente”, y tras ello llega la tarjeta roja directa a Víctor, con penalti includio, que hace que “todo se ponga muy en contra”. Aún cabía un poco de margen de reacción cordobesa, ya que “con el portero jugador nos metemos rápidamente en el partido con un 4-2”, y Josan recuerda que la jugada previa al 5-2 ha sido “un buen pase de Perin a Guilherme que Marc Torrá corta en última instancia y hubiese sido el 4-3”. Así, el entrenador pontano ha acabado su análisis recordando que “era el momento de arriesgar”, pero que ha sido “una justa derrota”, aunque se va “contento con la reacción del equipo”, ya que tiene claro que es un equipo “que va a seguir luchando todos los partidos, pase lo que pase”.

Por otro lado, González también ha apuntado que le parece un resultado abultado para lo visto sobre la cancha, ya que “entre las dos partes, no ha sido un partido para terminar 6-2”. Pese a que no le gusta “hablar de justicia porque lo que vale son los goles que se meten”, lo cierto es que su equipo debe mejorar “en esos últimos momentos, ser más responsables, ya que un gol puede cambiar todo a final de temporada porque la diferencia de goles va a ser muy importante, y no podemos ir regalando goles cuando estamos atacando con portero jugador en los últimos minutos”.

Además, también ha querido zanjar cualquier polémica sobre las expulsiones, aseverando que ambas “son claras”, y que la única queja que teiene es que “la primera tarjeta amarilla de Zequi es la que no le tienen que sacar, que es por protestar en el banquillo”. Así, la segunda, que puede tener “una falta previa de Albert, el árbitro no la ha pitado y la falta nuestra es falta y tarjeta”. Por último, no ha podido ver “la imágen de la roja a Víctor”, pero ha apuntado que “los árbitros interpretan que lo hace voluntariamente y como el balón da en el poste, está tipificado como roja directa y penalti”, por lo que “no hay nada que hablar”.

Por último, también ha explicado su temprano tiempo muerto, apuntando que estaban “prácticamente sin capacidad de salir de presión, para elaborar, para conectar con los pívots”, además de tener “muchísimas pérdidas en balones tontos” y no ser “disciplinados a la hora de elaborar”. “Justo después de ese tiempo muerto han llegado dos goles muy seguidos en dos acciones evitables, ya que teníamos faltas, más allá que el gol de David es un golazo, pero llevábamos una falta en el partido y no podemos permitir que un jugador recorra 40 metros regateando sin una falta”, ha concludio el técnico pontano del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.