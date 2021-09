Josan González: "Estos errores nos vienen bien ahora para ganar madurez"

Un nueva prueba que queda atrás, con resultado adverso pero con sensaciones positivas. Después de la delicada situación que está atravesando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con varios lesionados y jugadores con muy pocas sesiones grupales a sus espaldas, poder disputar un nuevo amistoso ya se antoja como un paso adelante más en la preparación. Y eso es lo que ha calificado Josan González tras la derrota del cuadro blanquiverde ante el Jaén Paraíso Interior, la cual permite al plantel seguir “creciendo en intensidad, en esa identidad como equipo”, pues pese a que "el resultado es el que es, creo que hemos tenido muchísimas ocasiones de gol. Aicardo en el primer tiempo ha sacado hasta tres sin portero y es verdad que nos han penalizado mucho los errores”.

En efecto, el preparador pontano ha admitido que los tantos locales han llegado en “tres errores que han sido los goles. No es que ellos no hayan tenido más ocasiones, pero los goles sí han sido de tres errores muy claros, que nos viene bien cometerlos ahora para ganar madurez en la competición y no regalar este tipo de goles”, por lo que “a partir de ahí toca seguir creciendo, confianza 100%, la pelota va a entrar”, ya que “hemos generado muchísimo”, ha puntualizado Josan, subrayando que toca continuar con el “trabajo” que posibilitará el “crecimiento como equipo para empezar a ganar partidos “.

Un choque que se repetía tras la semifinal de la Copa de Andalucía, que cayó igualmente a favor del conjunto del Santo Reino. “El día de la Copa me fui muy contento. Si analizamos los goles de la Copa y los de hoy, podemos decir que son primos hermanos”, ha expuesto Josan, reconociendo que “no teníamos previsto sacar portero-jugador, hemos probado otras situaciones de juego si íbamos perdiendo” y “los jugadores se están esforzando día a día y eso se está notando”. Además, ha querido hacer hincapié en que tienen “muchas ganas de tener a todo el equipo junto ya, para poder entrenar todas las variantes de juego que tenemos esta temporada”.

Finalmente, el técnico blanquiverde no ha querido perder la ocasión de “felicitar a los cuatro chavales que han participado, sobre todo hay que quitarse el sombrero con Pedro, que hizo un gran partido el día de la Copa y hoy también, y ahora le toca una cosa difícil que es mantener, tener ese nivel con su equipo y ponérnoslo difícil a la hora de confeccionar la plantilla el año que viene”.