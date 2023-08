Josan González: “Para el día que era, me ha parecido un ambiente espectacular”

Victoria incuestionable en el primer duelo amistoso de pretemporada, aunque una que deja muy poco de lo que rascar. Más allá de todo, Josan González ha querido iniciar su comparencia tras el partido agradeciendo “al público” su presencia, pues “que un día de agosto, miércoles, con un rival que al final es de Tercera División, me ha parecido un ambiente espectacular”. Es más, reconoce que se no se esperaba que hubiera “tanta gente”, al tiempo que ha querido a su vez “pedir disculpas por el retraso (del partido), que aunque no tengamos ninguna responsabilidad”, era “una avería, entre comillas”.

Las imágenes del Córdoba Patrimonio - UD Grazalema

Sobre el duelo en sí, el técnico pontano ha puntualizado empezaron “espesos”, pero que “luego nos hemos ido asentando, creo que el segundo tiempo, sobre todo, ha sido muy bueno”, explicando que lo que le habían pedido a los chicos era “que el rival éramos nosotros y teníamos que mantener la excelencia”.

Sea como sea, para Josan, “la parte más importante es la construcción de un equipo y creo que los pilares sobre los que se va a cimentar este equipo, se han visto reflejados, ha habido mucha ambición y compañerismo”, por lo que “es para darle un diez a los chicos, no solo por el trabajo de ahora, sino por estos diez días que llevamos”.